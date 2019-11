Lokal delikatesse når stadig nye ganer

Østfold. Kalenderen viser november, det er rim i gresset der gjessene vanligvis beiter. Hele besetningen med smaalensgås er nå sendt til slakt.

– Gåsa er slaktemoden når den har fått buksene på, sier Camilla Nordmo og ler litt.

Hun forklarer at da har gåsa blitt kraftig nedover beina.

Rundt april får Nordmo kyllinger levert fra livdyrbesetningen på Nykirke. De første ukene, fram til kyllingene får fjær, går de inne. Så slippes gjessene på beite. Der får de spise seg store gjennom sommeren.

Det er kun tre gårder som produserer den kritisk truede smålensgåsa: Manstad gård i Fredrikstad, Skulberg gård i Spydeberg og hos Camilla Nordmo på Taraldrud gård i Marker.

– Moralen er enkel: Spis eller forsvinn. Vi tre produsentene har avlet opp en lokal og bærekraftig delikatesse, som vi er skikkelig stolte av. Nå ønsker vi at flere setter smålensgåsa på menyen, sier Nordmo.

Lokalt på menyen

Mot svenskegrensen i Halden ligger Restaurant Curtisen, de er medlem av Regional matkultur i Østfold/Akershus. Her legger kjøkkensjef Sebastian Engh stor vekt på å bruke regionale produkter.

– Vi knytter stadig til oss nye lokale produsenter, og satser på sporbare og sesongpregede råvarer. Nesten alle råvarene våre er fra eget fylke, sier kokken Engh fornøyd.

En ribbet blekrosa smålensgås ligger på bordet foran kokken. Med skarp kniv skjærer han et snitt langs brystbeinet og vender kniven videre rundt. For en dreven kokk tar det ikke lange tiden å skjære ut brystfiletene.

– I dag skal jeg servere to ulike retter av gåsebryst, det er en enkel råvare alle klarer å bruke. Det som er viktig når du kjøper en hel fugl, er å bruke alt som bryst, lår, fett og skrog, sier han bestemt.

Vinger, små biter av kjøtt og fett som blir trimmet av fra gåsebrystet, havner i en varm panne med smør. Mye smør. Det får følge av en kvast estragon, salt og pepper. En deilig duft brer seg i det seks kvadratmeter lille kjøkkenet, på gourmetrestauranten på festningen i Halden.

– Skal du koke kraft, blir det mer smak om du bruner litt på beina først, forklarer kokken.

Fryser du ned kraften på glass, har du perfekt base for sauser og supper seinere.

Når Engh setter tallerkenen på bordet, er det en rett som oser av farge. Stekt gåsebryst har fått følge av tyttebær, sagogryn, skogsopp, gulrotpuré, alt innrammet av irrgrønn dillolje. Fra kraften har kokken laget en smaksrik skogsoppsuppe med traktkantarell og vanlig kantarell. Plukket i Haldens skoger.

Alt kan og skal brukes

Det er mange måter å tilberede gås på. Hjemme på Taraldrud gård liker Camilla å servere rillette, det er nesten som pulled pork, bare bedre.

I denne retten brukes kjøttet fra lårstykkene. Det tar litt tid å tilberede, men når det er gjort, kan rilletten oppbevares flere måneder i kjøleskapet. (Se egen oppskrift nedenfor.) Om du klarer å la være å spise opp alt på en gang, da.

– Rilletten er deilig å servere på ristet rugbrød med rødbeter eller syltede agurker, sier gåsebonden.

Gås kan gjerne spises til andre måltider enn middag.

Gammel tradisjon

​Bakgrunnen for å spise gås den 11. november, er for å feire mortensmesse til minne om den hellige Martin fra Tours. I år 371 fikk Martin vite at innbyggerne i Tours planla å gjøre ham til biskop. Martin var ikke spesielt begeistret for planen. Da han skulle bli hentet, gjemte han seg i en stor flokk med gjess. Gjessene var på innbyggernes side, de satte i gang med en voldsom snadring og røpet hvor Martin hadde gjemt seg.

I Sverige og Danmark har mortensgås vært vanlig på menyen i lange tider.

Historien forteller at østfoldinger solgte staur til Sverige og tok med seg gåsa i vognene på returen. På begynnelsen av 1900-tallet ble rasen standardisert. Da fikk gåsa navnet smålensgås, etter navnet på området den gangen.

I 2014 etterlyste Østfold fylkeskommune bønder som ønsket å starte produksjon av smålensgås.

– Av alle dem som møtte opp, var det bare bøndene på gårdene Manstad, Skulberg og vi som ønsket å starte opp, sier Nordmo.

For Nordmo var gås ingen ny opplevelse, allerede i sju år hadde venner blitt invitert til gården for å feire mortensgås. Camillas mann, Kjartan Eg Lodden, er halvt dansk og hadde tatt med seg tradisjonen med mortensgås inn i sin egen familie.

– For oss ble det naturlig å starte med smålensgås, den hører til her. Ingen av oss tre driver noen storskalaproduksjon, sier hun.

I år har Smaalensgås fra Østfold AS om lag 150 dyr for salg, i 2018 var besetningene på til sammen 350 gjess.

– Det er en liten nisje, vi har noen faste kunder. Salget skjer direkte fra gårdene, i tillegg leverer vi til restaurantet i Østfold og Oslo, sier hun.

Tilpasset vår tid

For kundene blir det en blanding av opplevelse og handel, de kommer gjerne med hele familien til gårds. Hun sier kunder som velger gås, er de som er over gjennomsnittet opptatt av mat.

– Nå har vi lyst til å fortelle historien om smålensgåsa, sammen med nye oppskrifter. Det var mange avanserte oppskrifter tidligere som ikke er aktuelle lenger, sier gåsebonden og matentusiasten.

Med hjelp av legatmidler fra Norges Vel har de utviklet flere nye oppskrifter. Alt de tre gårdene produserer av gås blir solgt. Alle tre har smålensgås som tilleggsproduksjon. Ingen av produsentene ønsker å bli veldig store. Men å vokse litt, det kan være aktuelt. Alt avhenger av tilgangen på kyllinger.

– Er det aktuelt å få andre i eller utenfor fylket til å starter opp?

– Egentlig ikke, for det er vanskelig å få tak i kyllinger. Smaalensgåsa kommer nok til å bli i Østfold, spesielt så lenge det kun finnes ett godkjent slakteri her i landet. Det ligger i Telemark, sier Nordmo.

Tenke nytt

I tillegg til direktesalg skal det nå selges gås på Bondens marked og Reko-ringen i Fredrikstad og Askim.

– Stort sett selger vi hel gås. I år har vi forsøkt å skjære ned et lite parti, slik at vi nå også kan tilby stykningsdeler. I tillegg lager vi spekemat. Det er ikke laget noe tilsvarende før i Norge. Men, utfordringen da er, hva skal vi gjøre med resten? Vi må kunne foredle fettet, leveren, hjertet, hals og krås. Her hjemme tar vi ut fettet, og raffinerer det. Skal du lage glaserte poteter, da er en skje gåsefett perfekt å bruke, forklarer hun.

Fettet er holdbart og varer lenge om du kjøler det av og fyller på glass. Det er et nytt produkt som vurderes solgt gjennom Reko-ringen.

Lever og hjerte brukes i postei.

– Husk, det her er gåselever med god samvittighet. Ingen gjess er tvangsfôret, de går ute og spiser det de finner på jordet. Derfor er ikke leveren stor på våre dyr, sier Nordmo.

I tidligere tider brukte folk fettet til å pusse sko med.

– Med en såpass dyr råvare, må hele dyret brukes.

Vær stolte

Østfold ønsker å bli Norges sterkeste region på mat og drikke. Kokken på Curtisen har ikke problemer med å finne råvarene han trenger i eget fylke.

– Det er blitt så mange flinke bønder. Vi som kokker lager maten, og får all æren. Det er ikke riktig. Tenk alle rundt på de forskjellige gårdene som produserer varer av ypperlig kvalitet. De fortjener skryt, sier Engh.

Derfor har det siden 2004 ikke vært skriftlig meny på Curtisen.

– For meg er det superviktig å fortelle om produsentene, de trenger skryt for de unike produktene de produserer. Så lager jeg mat ut fra de råvarene jeg har å spille på ut fra årstid, sier Engh.

Kokken sier han tenker på ingrediensene som skuespillere i et teater. En ingrediens får være kveldens hovedperson. I dag var det smålensgåsa fra Camilla på Taraldrud gård, med sopp fra Haldens skoger, potet fra Idd og hvitløk fra Aremark som medspillere.

– Rotfrukter er nå blitt sofistikert. Norge leverer utrolig gode grønnsaker, likevel blir de solgt for 15 kroner kiloen. Det er helt utrolig. Tenk så mange timer som ligger bak, før vi får det i butikken, sier kokken.

Mesterkokken sier han ikke har noe savn, han får det han trenger fra bøndene i Østfold.

– Bøndene gir oss sunne råvarer. Jeg mener det gir ro i sjela å spise lokalprodusert. Her i restauranten bruker jeg råvarer som er tilgjengelig for alle, men jeg tilbereder dem med min kokekunst, sier Engh.

Oppskrifter

RILLETTE

Du trenger:

1 kg gåsekjøtt

(bruk gjerne rester fra f.eks. lårene)

500 gram gåsefett

1 ss salt

1 ss sukker

2 stk laurbærblad

1 ss pepper

2,5 dl hvitvin

3 hvitløksfedd

3 ss portvin

Ristet rugbrød

Rødbeter eller syltet agurk

Slik gjør du det:

Del opp kjøttet i grove biter og skjær ut eventuelle ben. Knus krydderet i en morter eller lignende. Bland kjøtt, fett og krydder godt sammen i en bolle. Dekk til og sett kjølig over natten.

Forvarm stekoven til 140 grader. Ha blandingen i en stor ildfast form eller kjele med lokk. Ha i hvitvinen. Knus og grovhakk hvitløkfeddene og bland dem inn. Ha på lokket og bak i ovnen i minimum tre timer, til kjøttet er så mørt at det nesten faller fra hverandre.

​Sett en sikt over en bolle. Hell alt over i sikten slik at fett og væske drypper ned i bollen. Bruk en gaffel til å rive kjøttet fra hverandre. Bland inn portvin og et par spiseskjeer av fettet. Smak til med salt og pepper. Ha kjøttet over i et glass eller krukke med lokk. Norgesglass fungerer utmerket. Hell over resten av det klare fettet. Dette skal stivne og bli et «lokk» når det blir kaldt. Glasset avkjøles og settes kaldt.

Den ferdige rilletten kan oppbevares flere måneder i kjøleskap. Serveres på ristet rugbrød. Kombiner gjerne med rødbeter eller syltede agurker.

GRØNNKÅLSUPPE – med sprøstekt gås

Du trenger:

5 dl renset grønnkål

Sprøstekt gåseskinn eller rester av gåseconfit

1 gul løk, finhakket

3 fedd hvitløk, finhakket

1 ss gåsefett

2 ss maizena/2 kokte poteter

1 liter gåsekraft

1 dl matfløte

Salt og pepper

Slik gjør du det:

Rens grønnkålen for sener og skjær bort de tykkeste stilkene. Hakk bladene god.

Stek løk og hvitløk i gåsefett på svak varme i en tykkbunnet kjele i et par minutter til løken er blank. Tilsett gåsekraft og den ferdig rensede grønnkålen i la det småkoke i ca 10–15 minutter til grønnkålen er mør.

Jevn med litt maizena eller kokte poteter og ha i fløten mot slutten. Kjør med stavmikser eller blender hvis du ønsker er finer konsistens. Smak til med salt og pepper.

Topp suppen med sprøstekte biter av gåseskinn eller rester av gåseconfit ved servering.

Fakta Smålensgås Er den gamle norske landgåsa. Navnet har den fra det gamle navnet på Østfold fylke, som fram til 1918 het Smaalenenes amt. Kvinnene eller barna hadde ansvar for fjærfeet og andre smådyr som bidro til biinntekter for familien. Gåsa ga også familiene kjøtt, egg, fett og dun. Rasen møtte konkurranse fra de større rasene og ble nesten helt utryddet. Rasen overlevde takket være rasefjærfemiljøet, men er fortsatt en kritisk truet rase. Gassen (hannen) skal veie 6,5 kg og gåsa 5,5 kg. Fargetegningene er karakteristisk gråbroket, med skarpe avgrensinger mellom grått og hvit. Over ryggen bærer den et skjold i fargetegningen. Nebb og føtter skal være oransjerødlige, og ved nebbroten skal det være en hvit ring i fjærtegningen. Øyenfargen kan være blå eller brun, med en rødlig ring rundt øyet. Bevaring av fjærfe kan ikke skje ved nedfrysing av sæd eller embryo, slik at gåserasene må bevares i levende populasjoner. Norsk genressurssenter er det offentliges organ for å følge opp bevaringsarbeidet. Tre gårder i Østfold har gått sammen om å starte opp en kommersiell produksjon av den gamle landerasegåsa fra fylket. Gjennom foretaket Smaalensgås fra Østfold AS arbeider de sammen om å skape et kortreist og bærekraftig produkt. De tre gårdene er: Manstad gård i Fredrikstad, med bonde Henriette Evensen, Taraldrud gård i Marker, med bøndene Camilla Nordmo og Kjartan Eg Lodden og Skulberg gård i Spydeberg, med bøndene Hilde Flote Skulberg og Ole Skulberg. Martinsmesse, mortensmesse, martinsdag eller mortensdag er en kristen høytid som feires 11. november til minne om den hellige Martin av Tours (ca. 315–397 e.Kr.). I norsk sammenheng er minnedagen avmerket på primstaven med (bispe)stav, gås eller gris.