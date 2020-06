Løk – mat og medisin i uminnelige tider

Artikkelserien Ukas kulturminneplante er en del av Vekst, et samarbeid mellom Nationen, Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Norsk Landbruksrådgiving. Ukas kulturminneplante leveres av Norsk genressurssenter.

Det antas at kepaløk opprinnelig vokste i Asia og at den ble dyrket som en grønnsak og til medisinsk bruk i Mesopotamia, India og Egypt. Den ble muligens introdusert til Europa av romerne. Også her i Norge er løk en gammel grønnsak. Den er omtalt allerede i den eldre Edda fra 1200-tallet.

Kepaløk, som er den viktigste arten innen løkslekta, er nevnt av Christian Gartner i 1694 og kjent som "Rødløg fra Baroniet i Rosendal" fra 1746. Ja, tidligere ble kepaløk kalt for rødløk, men løken kan være rød, gul eller hvit.

Norsk frøavl av løk og andre grønnsaker

I tida etter 1900 hadde vi et økende tilbud av grønnsakfrø fra utlandet. Men frøet var av dårlig kvalitet, sortene var ujevne og dårlig tilpasset vårt nordlige klima og dyrkningsforhold. Produsentene fant fort ut at det med enkle midler var mulig å forbedre både frøkvalitet og ikke minst selve sorten gjennom lokalt utvalg og frøavl.

Den offentlige grønnsaksforedlingen tok til rundt 1955, både på NLH og på flere forskningsstasjoner. Med utgangspunkt i ulike kryssningssorter prøvde forsker Jon Vik ved Statens forskningsstasjon Landvik i Grimstad å kombinere stor avling, lagringsevne, skallkvalitet med pen form og spiretreghet i omsetningen. I 1977 ble den første løksorten godkjent og fikk navnet 'Lava'. Etter verdiprøvingen i 1980-83 ble to nye og bedre populasjoner godkjent under navnene 'Lafort' og 'Laskala'. Sortene ble raskt tatt i bruk og betydde mye for løkproduksjonen her i landet i en periode.

I dag foregår det omtrent ingen grønnsaksforedling her til lands, og løkproduksjonen foregår nesten utelukkende med utenlandske sorter og frø.

Mange varianter av løk

Men løk er fortsatt en populær grønnsak, og det finnes mange typer av løk. Rødløk, salatløk og sylteløk er varianter av kepaløk. I løkslekta finner vi både purre, grasløk, pipeløk, sjalottløk, luftløk og hvitløk. Vårløk er gjerne unge kepaløk eller pipeløk.

Løk er den tredje mest produserte grønnsaken på verdensbasis. I Norge ligger løk på tredjeplass etter tomat og gulrot. Men nordmenn spiser langt mindre løk enn andre europeere, og faktisk bare en femtedel av forbruket i enkelte Middelhavsland. Kepaløk er ikke er så høyt verdsatt som hvitløk med tanke på medisinsk bruk, men har mange av det samme egenskapene. De viktigste innholdsstoffene er organiske svovelforbindelser. Det er noen av disse som får tårene til å renne når vi skjærer løk.

Løk er svært positivt for folkehelsa ved at den kan gi redusert forekomst av en rekke sykdommer, blant annet hjerte-karsykdom, kreft, diabetes og astma. Løk reduserer også betennelsesrespons i kroppen og motvirker sopp og bakterier. Løk er derfor langt mer enn et bidrag som smakssetter i matlaging.

Dette er en redigert versjon av en artikkel i serien «Norske kulturminneplanter» som første gang ble publisert av Norsk Genressurssenter i Kulturminneåret 2009.