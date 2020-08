– Like effektive som litauarar

Det mangla ikkje på åtvaringar då bonde Roy Andersen frå Drøbak denne sommaren valde å hente inn norske ungdommar for å plukke bringebær. Det fortel nettstaden E24.

Det var koronaviruset som gjorde at bringebærbonden måtte sjå seg om etter meir kortreist arbeidskraft enn det han vanlegvis har brukt.

Gjorde spådomar til skamme

Til E24 fortel Andersen at han vart åtvara mot å hente inn norsk ungdom som arbeidskraft på åkeren fordi dei visstnok skulle vere for late. Men dei dystre spådomane vart gjort til skamme. Andersen opplyser til E24 at han ikkje høyrde klaging, sjølv ikkje då det var 6 grader og regn. Dei norske ungdomane skal ha jobba like raskt som litauarar etter at dei hadde brukt nokre dagar til å lære teknikken.

Annonse

Les også: Forventer avlingssvikt på frukt og bær

Direkte sal

Løna for bærplukkarane låg på 170 kroner i timen. Det er 47 kroner over tariff. Andersen seier til E24 at han har høve til å gjere det fordi han driv med direktesal av bær frå garden.

Les også: Dette seier arbeidsleiaren og bonden om jordbærplukkarane på Hadeland

Til E24 fortel Andersen at han fekk over 200 søknader til 20 arbeidsplassar då han annonserte etter bringebær-plukkarar på Facebook-sidene til Norges- miljø og biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås i april i år.