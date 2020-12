Legger ikke ned produksjonen ved meieri

For ti måneder siden varslet Tine at de vurderte å legge ned tre meierier. Meieriet på Sem var ett av dem.

– Vi har to valg: Det er enten å investere i et anlegg eller å avvikle anlegget. Vi er ærlige med de ansatte om at nedleggelse kan bli et tema, sa konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til NTB.

En rapport om meieristrukturen ble lagt fram for styret i oktober. I den ble det foreslått å legge ned produksjonen. Ved å kutte produksjonen på Sem, ville de årlige kostnadene blitt redusert med 10 millioner kroner, heter det på Tines medlemssider.

Etter en høringsrunde kom det fram at det kan kuttes seks millioner i kostnader samtidig som produksjonen opprettholdes. Derfor velger Tine å opprettholde drifta på Sem, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

– Ikke noe er bedre enn om vi greier å redusere kostnadene uten å gjøre strukturelle endringer, sier han.