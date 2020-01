Lars Petter Bartnes gir seg som leder i Norges Bondelag

Lars Petter Bartnes har ledet Norges Bondelag siden han ble valgt som leder i 2014. Nå har han varslet valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg under årsmøtet i juni.

– Jeg var ydmyk og spent da jeg gikk på som leder i Norges Bondelag i 2014, og i dag er jeg ydmyk og stolt på vegne av den jobben som Norges Bondelag har gjort disse 5,5 årene, sier Lars Petter Bartnes til Nationen.

Bartnes har vært en del av styret i Norges Bondelag helt siden 2008, da han satt som styremedlem fram til 2013. Før den tid var han i konsernstyret i både Prior og Nortura.

50-åringen fra Steinkjer driver selv gård med melkeproduksjon, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skog. Fremover vil oppmerksomheten være på driften på gården.

– Livet er for kort til å være for lenge i Oslo. På et tidspunkt kjenner en at nå er tida inne, og at jobben en ble bedt om å gjøre er gjort, sier han i intervju med Nationen.

Siste jordbruksoppgjør

– Jeg er stolt over hva vi som organisasjon har fått til gjennom disse årene. Det har vært mange store og tunge saker, med tøffe politiske debatter, som har hatt stor betydning for hvordan vi som bønder kan levere på det samfunnsoppdraget som landbruket har fått. Det er noe jeg har vært særlig opptatt av, sier Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Norges Bondelag har over 62.000 medlemmer og er dermed den største næringsorganisasjonen innen landbruket. Bondelaget består av 500 lokallag over hele landet.

I mai er det ny runde med jordbruksoppgjør. Det vil bli Bartnes sitt siste oppgjør som leder for Bondelaget.

– Da jeg tiltrådte som leder, sa jeg at et av målene var å videreføre Norges Bondelag som en sterk og samlet organisasjon. Jeg er takknemlig for alle møtene med så engasjerte bønder over hele landet. Det er en fantastisk kollektiv kraft i denne organisasjonen. Gjennom disse årene har vi vist hvilken styrke som bor i Bondelaget, og hvor viktig det er for en matproduksjon fra nord til sør. Vi har også gjort grep i organisasjonen for å møte endrede politiske omgivelser, sier Bartnes i pressemeldingen.

Ordfører?

Rett før nyttår meldte Nationen at Bartnes blir nevnt som mulig ordfører i Steinkjer. Bakgrunnen er at dagens ordfører i Steinkjer er Senterpartiets lederkandidat når KS landsting skal velge ny leder i februar.

I diskusjonen om hvem som da kan ta over rollen som Steinkjer-ordfører ble Bartnes trukket fram som en aktuell kandidat. Bondelagslederen ble valgt inn i kommunestyret i Steinkjer ved valget i fjor, selv om han egentlig sto langt under sikker plass på Senterpartiets liste.

Bartnes ønsket ikke å kommentere spekulasjonene verken overfor Trønder-Avia som skrev om saken først eller til Nationen.

Årsmøtet i Bondelaget er 9. til 11. juni.