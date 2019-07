Landkreditt sier opp kunde fordi han bor i Nord-Norge

– Hva er store byer i Nord-Norge? Bodø, Tromsø og kanskje Narvik, det er ikke store områder, sier Kristiansen.

Han reagerer på at forsikringsselskapet tilbyr dårligere tjenester i Nord-Norge. I brevet begrunnes oppsigelsen med at de ikke har tilstrekkelig nettverk av samarbeidspartnere utenfor byene i Nord-Norge.

– Jeg synes det er rart at dette kun gjelder i Nord-Norge. Mange plasser i Sør-Norge er like uframkommelig som i Nord-Norge, sier Kristiansen.

Han synes det er dårlig at Landkreditt forsikring ikke kan tilby dem forsikring og mener dette er en måte å ekskludere folk på.

– Man kan ikke bli nektet bilforsikring i Kirkenes bare fordi det er få biler der, sier Kristiansen.

– De setter et dårlig eksempel med tanke på landbruk og befolkning i hele Norge, mener han.

Begrensninger nord for Trøndelag

I oppsigelsesbrevet står det:

«Vi har oppdatert våre retningslinjer, og i den forbindelse gjennomført en portefølgegjennomgang. En type bygning som ikke lenger tillates forsikret hos oss er bygninger i Nord-Norge utenfor de store byene.»

På sine egne hjemmesider oppgir forsikringsselskapet at de «tilbyr forsikring til alle » og er «spesialisert innen landbruk»

Per Strand i Landkreditt forsikring skriver i en e-post til Nationen at de har begrensninger i forsikring av bygg nord for Trøndelag.

– Dette gjelder i hovedsak private boliger og fritidseiendommer, utleiebygg og enkelte næringseiendommer. Forhåpentligvis vil dette endre seg etter hvert som vi vokser oss større og får lokal tilstedeværelse også i Nord-Norge, skriver han.

– Derimot har vi ingen generelle geografiske begrensninger når det gjelder landbrukseiendommer med drift. Det er dette som er vår primære målgruppe. Bønder som driver gårdsdrift kan ta kontakt med oss for å motta tilbud på sine forsikringer uansett hvor i landet de befinner seg.

Helt uaktuelt

Håvard Kristiansens gård er en landbrukseiendom, men han har ikke dyr på gården. Jorda tilknyttet gården til Kristiansen forvaltes derimot av en annen gård i nærheten, hvor han har dyrene sine.

Eiendommen inkluderer også tre hus som brukes til utleie. Kristiansen forteller at han i en samtale med kundeservice hos forsikringsselskapet fikk klar beskjed om forsikring på disse var «helt uaktuelt».

Strand hos Landkreditt forsikring svarer at han ikke ønsker å kommentere den konkrete saken.

– Av hensyn til kundens personvern kan vi ikke kommentere denne konkrete saken, utover at jeg ser at det er et par formfeil i oppsigelsesbrevet og at kundesenteret hos oss vil ta kontakt med kunden.

Fikk ingen indisier

Kristiansen forteller at de har hatt forsikringen i to år og at de inngikk den fordi det var en «rimelig og grei» avtale.

– Vi fikk ingen indisier den gang på at dette kunne skje.

Han forteller at de ikke har hatt noen forsikringssak i løpet av de to årene.

– Det er merkelig at de sier opp. De er ikke mer plaget med oss enn at de må sende litt papirer og få litt penger.

Han håper og tror han skal få forsikret bygget hos et annet selskap.