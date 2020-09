– Ja, vi falt mellom stolene når det gjelder de ordinære statlige kompensasjonsordningene, forteller daglig leder Ole T. Hofstad i en pressemelding.

Grunnen er at messen arrangeres hvert tredje år og ikke har faste ansatte eller vesentlige faste kostnader.

Agrisjå har vært arrangert i Stjørdal helt siden 1982, og besøkstallet har variert mellom 20.000 og 30.000. Det omsettes for anslagsvis for over 250 millioner kroner i løpet av messedagene.

Ber om fire millioner

For å kunne arrangere messe i 2023, ber Agrisjå om fire millioner fra Landbruks- og matdepartementet.

– Vi øynet et rekordarrangement. Lenge før påmeldingsfristen hadde vi alle landets viktigste traktor- og maskinaktører på plass, og vi regnet også denne gang over 300 utstillere når fristen var ute, sier Hofstad, og fortsetter:

– Vi hadde en stund forhåpninger om at dette ville gå over i løpet av sommeren, eller at det skulle gå an å arrangere med visse restriksjoner, men dette viste seg ikke å være mulig. Dermed ble selskapet straks insolvent. Driftskapital var brukt opp, og vi ble heller ikke i stand til å innfri forpliktelsene i samband med låneopptak.

Bak Agrisjå står selskapet Trøndersk Landbruk AS, som eies av Tine SA, Nortura SA og Felleskjøpet Agri SA sammen med lokale og regionale landbruksorganisasjoner.

Dyrsku'n får kompensasjon

Nylig ble det kjent at landbruksmessa Dyrsku'n i Telemark får 11,2 millioner kroner i kompensasjon fra regjeringen. Dette var likevel ikke nok til å dekke hele underskuddet. Hofstad i Agrisjå håper denne kompensasjonen også baner vei for at også de kan bli kompensert.

– Det har vært kontakt med statsråden, og vi legger ikke skjul på at kompensasjonsstøtten på vel 11 millioner til Dyrsku’n i Seljord også skulle tilsi støtte til Agrisjå og en del andre mat- og landbruksarrangement rundt om som ikke passet inn i de ordinære ordningene.

Nationen skrev nylig om matfestivaler som heller ikke får kompensasjon fra staten. I Trøndelag ba alle ordførerne torsdag om at regjeringen la friske midler på bordet for å redde Oi Trøndersk Mat og Drikke, som arrangerer lokale matfestivaler.

– Trøndelag er valgt til å være europeisk matregion i 2022. Vi er nå bekymret for Trøndersk Matfestival, sa Anne Berit Lein (Sp), ordfører i Steinkjer.