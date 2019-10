Landbrukseiendom med 114.000 dekar dyrka mark til salgs

Blant de største landbrukseiendommene som ligger ute til salg i Norge for tida, skal du lete lenge før du kommer over 14.000 dekar - og da er det meste skog, ikke dyrka mark.

Er du ute etter matjord og klar for å betale en klekkelig sum, har den kanadiske eiendomsmegleren Darren Sander et tilbud i en helt annet størrelsesorden til deg.

I Saskatoon i provinsen Manitoba har nemlig Sander og meglerkjeden ReMax fått et oppdrag som er uvanlig selv for en kanadisk landbrukseiendomsmegler i et område kjent for store gårdsbruk: Eiendommen med det foreløpige navnet "The Pas", som er tre gårdsbruk slått sammen i ett, er nemlig den største han noensinne har solgt.

Til sammen består eiendommen av 28.300 acres, eller 114.526 dekar, dyrka mark, med en rekke bygninger på. Siden de tre gårdsbrukene er naboer, er det aller meste av jorda én sammenhengende plott.

Annonse

– Jeg har solgt noen store jordstykker, men dette er min personlige rekord, sier Sander til lokalavisa Saskatoon Star Phoenix.

– Handler om bøndene

Eiendommen har allerede vakt oppsikt blant landbruksinteresserte Canada rundt.

Han har allerede fått bud også fra utlandet, men foreløpig ikke lenger borte enn de amerikanske sørstatene. Så norske rikinger med penger på bok har fortsatt muligheten til å kaste seg inn i kanadisk landbruk.

– Det spennende for meg er at vi får mye oppmerksomhet om gården, for til syvende og sist handler dette virkelig bare om bøndene. Når du selger livsverket til noen, er det ikke en lett avgjørelse for dem å legge gården ut til salg, sier Sander til tv-kanalen CTV News Saskatoon.