Landbruksdirektoratet skifter IT-system for melkekvoter

Systemet skal være endret i løpet av to og et halvt år, og koster direktoratet 30 millioner kroner, skriver de på sine nettsider.

"Det nye systemet for kvoteordningen for melk skal gi forvaltningen en bedre og mer effektiv oversikt over hvilke landbrukseiendommer som har grunnkvote og størrelsen på kvoten," skriver direktoratet.

Systemet vil bestå av et saksbehandlingssystem for ansatte i Landbruksdirektoratet og en løsning for eiere av landbrukseiendommer med grunnkvote og melkeprodusenter.

Det nye IT-systemer skal gjøre det enklere for både saksbehandlere og melkebønder, i tillegg til å gi en mer robust systemløsing.

– Det handler om å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for landbruksforvaltningen, samfunnet og brukerne våre. Gjennom dette prosjektet vil vi digitalisere melkekvoteordningen, og ser fram til å realisere denne sentrale delen av kjerneprosessene våre sammen med Visma Consulting, sier Bjørn G. Hagen, direktør for digitalisering og organisasjon i Landbruksdirektoratet

Dette skal det nye systemet sørge for:

*økt tilfredshet og en forenkling av arbeidshverdagen hos saksbehandlere i Landbruksdirektoratet

*økt brukertilfredshet med tjenester og service

*sikrere en mer robust IT-infrastruktur

*effektivisering av søknads- og saksbehandlingsprosessen

*bedre grunnlag for å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt