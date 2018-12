Landbruksdirektoratet krever erstatning på over fem millioner fra svinebonde Henrik Mørk Eek

Svinebonden Henrik Mørk Eek fra Skiptvet i Østfold har gjennom mange år både tapt og vunnet saker hvor det har vært strid om hvor mye han kan produsere.

Nå er det kommet enda et vedtak om produksjonen til Skiptvet-bonden, denne gangen fra Landbruksdirektoratet, melder Smaalenenes Avis.

For snart tre år siden ble enkeltmannsforetaket Ole Henrik Mørk Eek avkrevd en såkalt samlet standardisert erstatning på 5.230.800 kroner for brudd på konsesjonsregelverket for husdyr. Fylkesmannen mener han har produsert for stort volum i årene fra 2009 til og med 2014, en vurdering direktoratet deler.

Vedtaket fra Landbruksdirektoratet kommer etter at Eek har klaget inn en avgjørelse fra Fylkesmannen i Østfold.

– Vi mener Mørk Eek har hatt for mange dyr og dermed tjent mer penger enn det er adgang til. Han har drevet større enn det regelverket tillater, sier Nanna Aaby, seniorrådgiver ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold til Smaalenes Avis.

Bonden selv har ikke ennå bestemt seg for om han vil ta saken til rettsapparatet, sier han til avisa. Han er ikke sikker på at siste ord er sagt i saken, eller at han kommer til å måtte betale drøye fem millioner til staten.

– Vi får se. Det er mye penger, som vi helst vil beholde. Men driften vår står ikke og faller ved dette. Dette er ikke noe som plager oss, for å si det sånn, sier Eek til Smaalenes Avis.

Husdyrkonsesjonsregelverket setter grenser for hvor mange griser kan produsere. Én svinebonde kan ha 2100 enheter, tilsvarende 2100 leverte slaktegris, eller 105 innsatte avlspurker.

Men fullt så enkelt er det ikke i Eeks tilfelle. Myndighetene mener nemlig at Eek har samarbeidet så tett med to andre produsenter at de må regnes som ett driftsfellesskap og at Eek dermed produserer for mange griser.

Dersom to eller flere produsenter har felles eierinteresser, eller samarbeider slik at de må anses å ha økonomiske interesser i samme produksjon, kan de ikke produsere for mer enn én konsesjonsfri grense, altså 2100 enheter.

Nationen skrev tidligere i år at Eek mener regelverket tolkes ulikt fra kommune til kommune, og at heller ikke Fylkesmannen kan gi klare svar på hva slags samarbeid som er lov og ikke.

– Ingen vet egentlig hvor grensene i regelverket går, sa han den gangen.