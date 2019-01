Landbruksdirektoratets opptelling viser at løkbeholdningen er 70 prosent mindre enn den var i januar i fjor.

Spesielt gul løk er det mindre av en vanlig. I januar 2018 var det nesten 8000 tonn løk tilgjengelig i lagrene. I år er det 2600 tonn.

Vannet tre dager i uken – løken klarte seg ikke

For rødløk er situasjonen noe bedre. Der har det gått fra nesten 2900 tonn i fjor, til 1200 tonn i år.

– Det er dårlig med løk, og jeg tror vi fleste bøndene er tomme første februar. Løken vi satt i april og starten av mai ble bra. De vi satt rundt 17. mai tålte ikke den varme perioden, selv om vi vannet tre dager i uka, forteller bonde Ole Konrad Fløgstad fra Rygge.

Høyere priser

Rådgiver Kaja Irene Mathisen i Landbruksdirektoratet forteller at man utover våren vil få mindre norske grønnsaker i butikkene, og med import stiger også prisene.

– Prisene ligger litt høyere enn i et normalt år for flere grønnsaker, forteller hun.

Bøndene i Rygge har muligheten til å vanne grønnsakene, noe som ofte gir de et fortrinn. I tillegg er jorda annerledes her enn i store deler av landet. Allikevel klarte ikke løken å få nok vann i tørken, forteller Fløgstad.

– Bakken var helt tom for vann, så det vi vannet fordampet og tørket opp. Den løken vi bruker er nok tilpasset norske forhold, så den liker det litt kjøligere og fuktigere.

Han sier løkens reaksjon på lite vann er å trekke tilbake røttene og gå i lagringsfase.

Må importere løk

Når lagrene nå etter hvert tømmes, må norske butikker se til utlandet etter løk. Hovedsakelig kommer løken fra New Zealand, og dette er landet man pleier å importere fra utover våren. Men at man må importere så tidlig som i februar er ikke normalt.

Situasjonen for kål er lik som for løken. Også her tømmes lagrene. Fløgstads hovedproduksjon er kål. Han forteller at beholdningen av kål har vært god, men tror dette har noe med muligheten for å vanne i tillegg til godt jordsmonn.

Han så derimot tendenser til at kålen tålte tørken dårlig.

– Man så flekker der kålen ikke fikk vann, noe som ga mindre hoder, forteller han.