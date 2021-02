Kyr som slippes på beite gir ikke mindre melk

Denne artikkelen inngår i et samarbeid mellom Nationen og nettstedet Forskning.no. Bjørn Olav Leknes, som har skrevet saken, er kommunikasjonsrådgiver ved Nord universitet.

Gjennom forskningsprosjektet Grazeland har Haldis Kismul ved Nord universitet forsket på optimalisering av beiting i melkekubesetninger med automatisk melking (AMS).

Stadig mer melk blir produsert på gårdsbruk med melkerobot. Bruken av automatisk melking i melkeproduksjon øker raskt, spesielt i høykostland som Norge.

Beitebruken går ned i land med mindre streng dyrevelferdslovgiving enn i Norge, spesielt for gårdsbruk som har installert AMS.

Deltidsbeite og melkemengde

Denne trenden skaper akutt behov for å finne gode løsninger for å optimalisere bruk av beite i AMS-besetninger. Haldis Kismul har undersøkt utfordringer med å kombinere beite og melkerobot.

– Jeg har blant annet sett på to ulike former for deltidsbeite, der kyrne kan gå ut på begrensede tider av døgnet, sier Kismul.

– Beite gir ikke automatisk mindre melk

Annonse

Kismul har i tillegg til disse kontrollerte forsøkene sett på hvordan forholdene virkelig er på gårder i Norge. Hun har hentet inn data fra til sammen 450 gårder, og sett på hvordan melkeproduksjonen endrer seg når dyrene slippes på beite.

– Blant annet har jeg sett nærmere på om det er noen betydelig forskjell mellom ulike melkesystem, som robot eller vanlig manuell melking, og ulike beiteløsninger. Ulike beiteløsninger kan være alt fra om kyrne kun har en luftegård, om de har et mindre beiteområde med begrenset fôrmengde eller om de har tilgang på fullt beite med mer enn nok fôr.

Hennes viktigste funn er at det ikke er noen automatikk i at melkeproduksjonen blir dårligere om kyrne får tilgang på fôr gjennom å beite selv. Ifølge Kismul er det nemlig en ganske utbredt og uttalt sannhet at gode melkekyr leverer mindre melk når de slippes på beite.

– Dette er det ikke hold for. Samtidig må forholdene selvsagt være til stede, i form av for eksempel nok areal og god nok kvalitet på fôret, sier hun.

Handler også om dyrevelferd

Hennes forskning viser at dyr både på mindre beiter med begrenset gressmengde og på fullt beite er veldig motiverte for å oppsøke uteområdene sine, men at kyrne med tilgang på fullt beite tilbragte mer tid ute.

– En god del av denne ekstra-tida gikk naturlig nok med til å beite, men de tilbragte også mer tid på å hvile ute, og på andre aktiviteter som sosial omgang, utforske omgivelsene og lek, sier Kismul.

Haldis Kismul er stipendiat ved Nord universitet, men tar sin doktorgrad ved Svenske landbruksuniversitetet i Uppsala.

I 2019 ble hennes vitenskapelige artikkel om effekter av nattbeite kåret til månedens beste i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Dairy Science.