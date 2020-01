Kvotesalet: Overfylt i fleire fylke og ledig plass i andre

Ei veke etter at den ekstraordinære utkjøpsrunden for mjølkekvotar starta har Landbruksdirektoratet registrert 475 påmeldingar.

Desse 475 bøndene har meldt inn 42,76 millionar liter mjølkekvote for sal. Seksjonssjef Olav Sandlund karakteriserer interessa for å selje mjølkekvoten som «svært stor».

Fleire fylke «overbooka»

Oversikta som direktoratet har lagt ut viser store forskjellar i interessa for å selje mjølkekvotar mellom fylka.

For å unngå at utkjøpsrunden fører til store endringar i produksjonsfordelinga rundt i landet og hindre sentralisering av produksjonen mellom regionar, så er det set eit tak for kor mykje kvote som kan kjøpast ut i kvar region.

Interessa for å selje kvoten overgår dette taket i fleire regionar.

Størst «overbooking» er det i dei tidlegare fylka Hordaland og Sogn og Fjordane, som nå utgjer produksjonsregionen «Vestland». Der er det meldt inn over 2,2 millionar liter meir for sal enn det som er avsett som oppkjøpsmengde. Det er 46 prosent meir enn «taket» for regionen.

I Møre og Romsdal er «kvoten» overfylt med nær 1,8 millionar liter og interessa for å selje er dermed 49 prosent større enn avsett mengde.

Agder skil seg også ut med langt større interesse for å selje enn det er opna opp for. Der er det meldt inn nær 1,4 millionar liter meir for sal enn det er opning for å kjøpe ut og interessa for å selje er med det meir enn dobbelt så stor som tillaten mengde.

I Oslo og Akershus er det òg meldt inn meir enn dobbelt så mykje mjølkekvote for sal som det er opning for å kjøpe ut. Der er innmeldt volum 1,1 millionar liter for stort. I Østfold og Vestfold er det meldt inn vel 860.000 liter meir for sal enn det er opning for å kjøpe ut.

I Troms er det meldt inn vel 800.000 liter meir enn «taket» tillèt. Også det er nær dobbelt så stor salsmengde som avsett oppkjøpsvolum.

Også Buskerud og Telemark overgår interessa for å selje oppkjøpstaket. Der er det meldt inn vel 300.000 liter meir enn taket i Buskerud og nær 200.000 liter meir i Telemark.

Ledig i store mjølkefylke

I fleire av dei største mjølkefylka er situasjonen motsett. I både Rogaland, Trøndelag, Oppland og Hedmark er det langt færre innmelde kvotar for sal enn det er opning for å kjøpe ut.

Størst ledig utkjøpsvolum er det i Rogaland med 2,66 millionar liter følgt av Oppland med 1,2 millionar liter, Hedmark med nær 1,1 millionar liter og Trøndelag med litt under ein million liter ledig utkjøpsvolum.

Også i Finnmark og Nordland er det pr. 8. januar framleis litt ledig utkjøpsvolum, men der er ledig volum meir marginalt med 25.000 liter i Finnmark og 10.000 liter i Nordland.

«Oversikten viser at det enda er en del å gå på når det gjelder mengde i Rogaland, Trøndelag, Hedmark og Oppland» uttalar Sandlund i pressemeldinga frå direktoratet.

Han viser til at det i desse regionane framleis er sjanse for dei som vurderer sal men ikkje har bestemt seg endå.

For regionane der taket alt er nådd viser Sandlund til at påmeldingane ikkje er bindande og at situasjonen derfor kan endre seg.

«Det er derfor ingen grunn til å la være å melde seg på», uttalar Sandlund.

Vil bli kontakta

Landbruksdirektoratet opplyser at dei vil gå nøye gjennom påmeldingane. Om rundt ei veke vil dei som er innanfor avsett oppkjøpsmengde i sin region få tilbod om å sende inn søknad om sal. Dei andre vil ifølgje Sandlund få beskjed om at dei står på venteliste.

Den ekstraordinære utkjøpsrunden av mjølkekvotar starta 2. januar og skjer etter første mann til mølla-prinsippet.

Forbodet mot eksportstøtte fører til at mjølkeproduksjonen her i landet må kuttast med rundt 100 millionar liter. 40 millionar liter av reduksjonen skal skje ved at staten kjøper ut mjølkekvotar frå kvoteeigarar som vil selje.

Eigarar av mjølkekvote kan melde seg på utkjøpsordninga via nettsidene til Landbruksdirektoratet eller ved å sende inn skjema rekommandert via post.