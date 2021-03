Kvinnelige bønder i India sultestreiker på kvinnedagen

Markeringene ble avholdt på flere steder rundt hovedstaden New Delhi, der titusenvis av bønder de siste tre månedene også har protestert mot de nye landbrukslovene.

Annonse

– Kvinner sitter her i protest, men statsminister Narendra Modi bryr seg ikke. Han bryr seg ikke om mødre, søstre og døtre. Han bryr seg ikke om kvinner, sa Mandeep Kaur, en kvinnelig landbruksarbeider som hadde reist over 100 mil fra delstaten Chhattisgarh for å protestere på kvinnedagen 8. mars.

Tre av fire fulltidsarbeidende kvinner i India er bønder, ifølge tall fra Oxfam India. Men under 13 prosent av kvinnene eier jorda de jobber på.

(©NTB)