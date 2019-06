Kviger påkjørt av toget: Frykter de ble jaget av ulv

– Plutselig så vi tre av dem stå i hagen her i kveldinga. De tre var veldig sky. Jeg har drevet med dyr i en årrekke, men jeg har aldri sett så forskremte dyr før, sier han til Bedre Gardsdrift.

Funnet påkjørt

Stanger, som driver korn- og melkeproduksjon på Ullern gård i Ullensaker kommune, brukte resten av kvelden til å lete etter de to siste kvigene sammen med sønnen Martin. De fortsatte da det lysnet dagen etter.

Han forteller at de etter hvert fikk en telefon fra fallviltnemnda i kommune som informerte om at de hadde funnet et påkjørt dyr.

– Senere fant vi den andre kviga, også den påkjørt, sier Stanger.

Frykter ulv

Stanger forteller at han ikke har noen håndfaste bevis på at kvigene ble jaget av ulv, men forteller at selv om det skjer at dyr går gjennom gjerder, bruker de ikke å stikke av.

– Vi har sett ulvespor på et annet beite tidligere, forteller han.

Det er også blitt rapportert om flere ulver i kommunen i samme tidsperiode. Viltnemnda mener det kan være snakk om en streifulv. Stanger forteller til Bedre Gardsdrift at når slikt skjer mister man litt av lysta på hele beitesesongen.

– En ting er dyr i utmark, det er vanskelig nok, men hvis vi ikke kan ha dem på beite rett utenfor huset, blir det håpløst, sier han.