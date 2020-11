Kutt i grensehandel gir opptur på slakteria

– Det er blitt mykje travlare på skjereavdelinga vår som følgje av auka sal innanlands etter at koronaen kom, seier Terje Wester, konsernsjef i Fatland, til E24.

Han fortel at Fatland Jæren har hatt auka produksjon sidan mars, og i august måtte dei setje inn eit ekstra skift, og henta inn 15 nye medarbeidarar. Samla har dei fire Fatland-bedriftene hatt ein auke i omsetninga på 30 prosent nokre veker og over 20 prosent i heile perioden samanlikna med i fjor.

– Stor fordel for jordbruket

Wester forklarer at nedstenginga har ein direkte effekt, sjølv om fabrikken deira ligg langt frå svenskegrensa.

– Mykje av det som blir selt i grenseområda, er produsert i Rogaland. At grensehandelen no er redusert til tilnærma null, er ein stor fordel for jordbruket i Rogaland, seier Wester til E24.

Han stiller seg difor bak eit forslag frå Frp i dei nasjonale budsjettforhandlingane, om ei grensehandelpakke som skal gjera det mindre attraktivt for nordmenn å reise til Sverige for å handle. Med eller utan endring av avgifter, håpar Wester at den auka handelen kan vere med å etablere ein ny standard, der folk handlar meir i Noreg.

Nortura aukar òg

Olav Tandberg, fabrikksjef på Nortura på Forus, melder at dei har styrka grunnbemanninga med 35 tilsette.

– Me har vore restriktive med nye faste stillingar nokon år fordi me har valt å sjå an utviklinga. Men no satsar me for fullt og har tru på at forbrukarane har lagt seg til nye matvanar, seier Tandberg til E24.

