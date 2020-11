Målet er å tjene alle parter i større grad, ved å ha tydeligere og ryddigere arbeids- og lønnsforhold i jordbruket. Dette med tanke på rekruttering.

"For å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringens omdømme", skriver Norsk Landbruksrådgiving på sin hjemmeside.

Totalt 2000 bønder vil ha gjennomført kurset i løpet av vinteren.

Kurs i desember, januar og februar

Gartnerhallen, Norges Bondelag, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving har utviklet kurstilbudet sammen. De har i tillegg samarbeidet og fått innspill fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet. Hensikten er å styrke bonden som arbeidsgiver, ved å bidra med både kunnskap og eventuell veiledning.

– Sesongarbeidskraften som kommer til oss skal oppleve ryddige lønns- og arbeidsforhold. Dette kurset er et kollektivt kompetanseløft som vil være viktig for å ivareta gode arbeidsforhold framover, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

I desember 2020 skal de første webinarene bli holdt. Deretter kommer flere webinarer de påfølgende to månedene, i både januar og februar 2021. Det opplyses om at hvert enkelt kurs vil vare opp mot fire timer. Man behøver bare å delta på ett av kursene.

Annonse

– Det er lagt opp til rask gjennomføring i vinter av det obligatoriske kurset slik at alle produsentene er godt forberedt til neste års sesong, sier Bartnes.

Kursene holdes for primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket. De kommende kursene i vinter vil vektlegget sesongarbeidskraft. Dette vil være nyttig for grøntprodusenter og andre med behov for mer arbeidskraft i sesong, skriver Norsk Landbruksrådgiving.

Kurset vil ta for seg gjeldende regelverk, plikter og rettigheter, for å gi nytte og trygghet som gjør den enkelte produsent bedre rustet i møte med arbeidsrettslige problemstillinger.

– Arbeidsrett er komplekst. I motsetning til mange andre bedrifter med mange personer på lønningslisten, finner man ikke en egen HR-avdeling på den gjengse norske gård. Ansvaret og risikoen som ligger hos enkeltprodusenten er enormt. Men ved å vite hvor fallgruvene ligger, og skape arenaer der produsentene får god kunnskap og drøfter felles problemstillinger, vil de også være lettere å unngå, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør I Gartnerhallen SA i pressemeldingen.

Jobber mot å forbedre

Tidligere i år opplyste Nationen at NHO og Fellesforbundet kom til enighet om nødvendigheten av en lønnsplan, med håp om å kunne øke lønnsnivået i jordbruket. Videre var Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke enig i tariffoppgjøret. Det endte med et tillegg på 50 øre i timen, pluss et overkomsttillegg på 1,50 kroner i timen. Videre fikk avløsere fem kroner og sesongarbeidere tre kroner som tillegg.

Det ble enighet om å invitere regjeringen, i tillegg til diverse aktører og landbruksorganisasjoner. Målet med invitasjonen var å diskutere tiltak i håp om å forbedre rammevilkår i bransjen. Dette ved å nedkjempe arbeidskriminalitet via et utarbeidet bransjeprogram.