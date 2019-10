Ku og kalv får det betre med nytt prosjekt

Eit nytt prosjekt skal forske på korleis ein kan auke samhandling mellom ku og kalv utan at det går ut over mjølkeproduksjonen, mellom anna med å ha eit fleksibelt system for samvær mellom ku og kalv, skriv Veterinærinstituttet på nettsidene sine.

– Forskinga vår viser at det er dyrevelferds- og helsemessige fordelar ved å ha ku og kalv saman. I tillegg er det marknadspotensial i å møte forventningane til forbrukarane om auka kontakt mellom ku og kalv, seier prosjektleiar Julie Johnsen frå veterinærinstituttet.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Tine SA, Felleskjøpet Agri, NMBU Senter for husdyrforsking, Maurstad Holding og DeLaval, og har støtte frå Forskingsrådet.