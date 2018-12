Anna Brustad Moe startar kronerulling for pelsdyrbøndene som går til sak

I løpet av natta og morgontimane var det kome inn over 20.000 kroner.

– Innsamlingsaksjonen er meint å vere både økonomisk og moralsk støtte til dei familiane som tek ein for laget for alle dei seriøse oppdrettarane her i landet, seier Anna Brustad Moe, som har starta innsamlingsaksjonen.

Pengane skal gå til å betale sakskostnadene dei fem oppdrettarane har i samband med rettssaka.

– Eg trur mange i Noreg støttar saka deira, og i ei slik kronerulling er det mogleg å gje pengar anonymt, seier ho.

Brustad Moe seier ho først og fremst tenkjer på familiane til dei seriøse oppdrettarane.

– Det må stå i ein svært vanskeleg situasjon fordi regjeringa forbyr ei lovleg næring og eit lovleg produkt. Det er prinsipielt viktig å få prøvd denne i rettsvesenet.

Brustad Moe arbeider som politisk rådgivar for næringslivet. Ho har politisk fartstid for Senterpartiet både i kommunestyre, fylkesting og Storting.

– Primærnæringane står meg nærme, og eg har eit enasjement for dei som skapar arbeidsplassane i Noreg, seier ho.

Brustad Moe er gift med Ola Borten Moe, nestleiar i Senterpartiet. Ho starta innsamlingsaksjonen rett etter at Borten Moe gjekk ut og oppmoda Bondelaget om å støtte pelsdyrbøndene som går til sak økonomisk.

Han sa i intervjuet at han ville gje 1000 kroner om Bondelaget starta innsamling.

– Har han løvyd pengar til denne kronerullinga?

– Ja, det har han, seier Brustad Moe.