Innsatsmannskaper og frivillige jobbet med å slukke ilden og redde husdyra ut fra fjøset, opplyste politiet på Twitter.

Annonse

Ingen av dyra ble skadd, men fire personer ble undersøkt av lege etter å ha fått i seg mye røyk.

Klokka 7 fredag morgen opplyser politiet at brannen er slukket og at driftsbygningen etter hvert vil bli undersøkt av kriminalteknikere for å finne en mulig årsak til brannen.