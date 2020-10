Koseprat faller i smak hos kua

Forskere i Østerrike har sett på om kyr setter mest pris på at du er fysisk til stede og snakker og koser med dem, eller om man får den samme effekten av et lydopptak. Førstnevnte foretrekkes mest av dyrene, ifølge de østerrikske forskerne.

– Kyr liker klapping i kombinasjon med varsom prat, sier Annika Lange, ved University of Veterinary Medicine i Wien, gjengitt av nettavisen forskning.no.

De har målt og sammenlignet reaksjonen hos 28 kviger for å kartlegge hvordan kyr reagerer på koseprat.

Funnene viser at pulsen hos dyrene var lavere etter direktesamtale sammenlignet med når de fikk høre et opptak. Pulsen var også varierende underveis, og det mener forskerne viser at dyrene koser seg.

– Interaksjonene kan være mindre positive når de blir kunstige, sier Lange.

Forskning.no har også snakket med førsteamanuensis Camilla Kielland ved Veterinærhøgskolen. Ifølge henne er det å bruke stemmen til å roe ned dyr en aktiv del av undervisningen av ferske studenter.

– Jeg ber dem snakke rolig til pasientene (kuene). Da ser jeg at kuene roer seg ned og studentene også, sier hun til forskning.no.

– Med tanke på hva dette har å si for Norge, tenker jeg at vi kan skryte av alle bøndene som bruker stemmen til å roe ned sine kyr. Det er mye behageligere å være i fjøs der kuene er vant til dette, sier Kielland.