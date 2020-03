Korona: Frykter for matforsyningen i utviklingsland

Så langt har ikke koronaviruset spredt seg mye i Afrika, og flest tilfeller er det nordøst på kontinentet.

Utviklingsfondet frykter derimot hvordan situasjonen blir dersom mange blir smittet i land som Etiopia, Mosambik, Malawi og Somalia.

Landene har lite utbygget infrastruktur og et presset helsevesen, og både Somalia, Etiopia og Kenya sliter som følge av store utbrudd av gresshoppesvermer som ødelegger avlinger.

Ebola

Utviklingsfondet viser til tidligere utbrudd av sykdommer, som ebolautbruddet i 2014. Dette førte til kraftige økninger i matvarepriser i de rammede områdene, blant annet på grunn av brudd i viktige forsyningskjeder.

"Akkurat hvordan koronapandemien vil påvirke den globale matsituasjonen vet vi fortsatt lite om. Men allerede i dag er det over 820 millioner mennesker som ikke har tilgang til nok mat. Dette tallet vil fort kunne gå drastisk opp", skriver Utviklingsfondet i en pressemelding, og fortsetter:

"International Food Policy Research Institute anslår at spredningen av koronaviruset kan føre til at ytterligere 14 millioner mennesker vil falle under den såkalte fattigdomsgrensen. Ni millioner av dem er mennesker som lever på landsbygda i utviklingsland."

Ved en større økonomisk krise vil konsekvensene for verdens matsikkerhet bli enda større. Og slik som i de fleste kriser er det de som har minst fra før som mest sårbare som blir hardest rammet.

– Det vi er aller mest bekymret for nå er at småbøndene vi støtter står i fare for å rammes av en pandemi som de er helt ubeskyttet mot, samtidig som vår og andre organisasjoners innsats må settes på vent, sier Jan Thomas Odegard, leder i Utviklingsfondet.

Koronafond

– Vi jobber på spreng med å få oversikt og er i tett kontakt med landkontor og lokale partnere i alle landene hvor vi jobber.

For å styrke relevante tiltak i lokalsamfunnene før, under og etter en eventuell epidemi vil Utviklingsfondet nå opprette et eget koronafond.

– Vi tror matsikkerheten kan bli satt på prøve dersom dette blir så ille som mange frykter. Der har vi spesialkompetanse å bidra med, avslutter Odegard.