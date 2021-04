Leder for Bondelaget i Skiptvet, Per-Kristian Solberg, har 900 mål med korn. Til Smaalenenes Avis kan han konstaterer at all høsthveten han sådde i fjor er død.

– Alt sammen er borte. Det er noen grønne flekker rundt omkring, men det er stort sett helt dødt, sier Solberg til lokalavisen.

Nå må han bearbeide jorda og så på nytt. Han regner med å tape drøyt 300.000 kroner.

Solberg tror det er den harde kuldeperioden i januar som tok knekken på høsthveten.

– Men jeg har aldri sett en så total ødeleggelse som dette. Det er noen få steder i Skiptvet høsthveten har klart seg, men vi snakker nok over 10.000 mål hvor avlingen er tapt, påpeker Solberg til Smaalenenes Avis.

Leder for Trøgstad Bondelag, Hans Anders Olsen, har selv 400 mål med høsthvete.

– Det er store lokale variasjoner, mye av det som så bra ut lenge har fått en skikkelig knekk på slutten av vinteren. Det er litt for tidlig å si hvordan det går med alt sammen ennå, sier Olsen til Smaalenenes Avis.

Til samme avis forteller lederene for Eidsberg og Spydeberg Bondelag om et dårlig år for høsthveten.