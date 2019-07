Konkursgården på Jæren er solgt

Dette bekrefter eiendomsmegler Kristine Ree Espedal hos Eiendomsmegler 1 til Nationen. Hun ønsker ikke å gå inn på detaljer om pris og kjøper.

Gårdsbruket som gikk konkurs i juni i fjor ble først lagt ut til salg i oktober. Den opprinnelige prisen på 27 millioner kroner ble i april satt ned til 18 millioner.

Grunnen til prisnedgangen var at det forelå to ulike takster på eiendommen. En som la til grunn all aktivitet og produksjon som har vært på gården, mens en tok mer høyde for mulig produksjon på egen jord, kvoter og bygninger, og ikke de som har blitt leid i tidligere år.

Det er altså sistnevnte takst som har vært gjeldene for prisantydningen fram til salget.

Fortsatt nesten 2000 dyr

Gårdsbruket er på til sammen 760 mål. 178 mål er dyrket jord, 418 mål er innmarksbeite, resten er skog og annen mark.

Da bonden i fjor sommer endte opp med å gå konkurs på grunn av høy gjeld, hadde gården 138 kyr, 129 ammedyr, 860 sauer og 2200 griser, viser tellingen fra 2. juli, ifølge Stavanger Aftenblad.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal det ved siste telling, 21. juni, fremdeles ha vært nesten 2000 dyr på gården. Nesten 1500 griser, 61 kyr, 21 kalver, 30 ungdyr, 20 okser, 16 angus ammekyr med 15 kalver, 125 sauer og 245 lam

Annonse

Stor gjeld

En landbrukstakst fra juni i fjor anslo den samlede verdien på gården til omkring 32 millioner kroner.

Da gården gikk konkurs oppga bonden selv en gjeld på 51 millioner kroner. I oktober i fjor viste innberetningen i Jæren tingrett at gjelden hadde økt til 59,3 millioner kroner.

Nationen har tidligere meldt at Nortura-eide Prima Slakt, som den største usikrede kreditoren, kunne tape hele 11 millioner på konkursen.

Kadaverfunn

I april ble det funnet dyrekadaver under graving på gården.

– Vi fikk informasjon fra bobestyrer om at det var funnet kadaver den 12. april. Det var blitt gjennomført gravearbeider på gården. Bobestyrer sørget for at dyrene ble gravd ned igjen, slik at kadavrene ikke skulle ligge tilgjengelig for ville dyr, fortalte avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet region sør og vest til Nationen den gang.

Bonden sa da til Stavanger Aftenblad at han ikke hadde kjennskap til de nedgravde dyrene.

– Jeg har fått spørsmål om dette før, og dette er helt ukjent for meg. Jeg trodde at alt var levert til Grødaland, sier bonden til Aftenbladet.