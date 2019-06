Kongeørn gir store tap for reineiere

– Hvert år har vi også tilfeller av at simler og ettåringer blir tatt av ørn. Det skjer nok mellom åtte og 12 ganger per år, sier Per Mathis Oskal, reineier i Hjerttind reinbeitedistrikt til Folkebladet.

I 2018 ble det utbetalt erstatning for 780 reinkalver som var blitt tatt av kongeørn. Dette var mer enn antallet som var tatt av gaupe og jerv til sammen, viser statistikk fra Miljødirektoratet

Får ikke fellingstillatelse

Kongeørnen tar kalver på tross av at det både gjetes og brukes inngjerdinger. Det er heller ikke innvilget skadefelling på ørn i år, skriver Folkebladet.

Oskal sier til avisa at erstatningen staten gir for kalvene ikke er nok til å dekke tapene.

– Bare for vårt reinbeitedistrikt vil jeg anslå at vi snakker om 2,5 millioner kroner i rent tap hvert år – og da tar jeg ikke i.

35 prosent av alle reintap

Ifølge avisa var tapene av kalver tidligere jevnt fordelt mellom jerv, gaupe og ørn, men at det de siste årene har vært mer angrep fra ørn.

I fjor ble det totalt utbetalt erstatning for 7161 reinkalver tatt av kongeørn i Norge, mens totalt 7426 rein ble erstattet etter ørneangrep. Dette tilsvarer 35 prosent av erstatningene som ble gitt.