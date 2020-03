Kommune åpnet portal for bønder og arbeidssøkende

Østre Toten er en av kommunen i Norge med størst produksjon av grønnsaker på friland. Der har de merket spesielt godt at det nå ikke er mulig å hente utenlandske sesongarbeidere til å jobbe i det norske landbruket.

Flere bønder kontaktet kommunen for å be om hjelp, og dermed fikk kommunen en idé.

– Vi har korona hengende over oss, også er det våronna snart. Bønder er avhengig av utenlandske arbeidere under våronna, men også særlig under innhøstingen. Nå er det jo ikke mulig å få tak i utenlandske arbeidere, sier ordfører Bror Helgestad, og fortsetter:

– Mange har blitt permittert, og har ikke arbeid å gå til. Det har gitt stort trykk på Nav, som ikke klarer å drive arbeidsformidling, bare registrere de som kommer. Derfor tenkte vi at vi kunne opprette et kontaktpunkt, slik at vi setter arbeidsledige og de som har behov for arbeidskraft, i kontakt.

450 på fire dager

Gjennom kommunens app "Nyby" ble det laget en portal som skal kunne knytte arbeidere og bønder sammen. I appen kan bønder melde inn sine behov og oppdrag, og slik håper kommunen å kunne bidra ekstra i den krevende situasjonen.

"Det kan være mange ulike betalte arbeidsoppgaver som det trengs hjelp til både hos husdyr- og planteprodusenter. Det er også behov for folk som kan bistå skognæringen med planting. Østre Toten kommune oppfordrer deg til å ta på deg kjeledressen – bøndene har bruk for deg! Meld deg inn i landbrukets ressurspool", skriver kommunen i en melding til innbyggerne.

Portalen ble åpnet fredag 20. mars, og på fire dager meldte 450 personer seg for arbeid i landbruket.

Annonse

– 450 har meldt seg og sagt de har ledig kapasitet og kan bidra. Det er velvilje i befolkningen til å gjøre arbeid. Men det er ikke bare hjelpsomhet, de har behov for arbeid, sier Helgestad.

Les også: Vil hjelpe bønder og skogbrukere som ikke har sesongarbeidere

Har selv sesongarbeidere

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sa mandag under et pressekonferanse at permitterte må bidra som sesongarbeidere i landbruket, nå som utenlandsk arbeidskraft ikke kan komme til Norge.

– Vi vil se om vi kan legge til rette for at de kan ta annet arbeid i permitteringsperioden. Vi ser også på om vi kan inkludere studenter og pensjonister i dette arbeidet, sa hun.

Østre Toten-ordfører Helgestad er selv bonde, og forteller at han er vant til å ha sesongarbeidere på gården.

– Jeg produserer grønnsaker, og pleier å ha to polske arbeidere hos meg. De har vært her tre måneder i år etter år nå i 25 år. Men i år må jeg sette lit til familien.

Han håper nå andre kommuner kaster seg på og lager en lignende ordning.

– Vi har fått mye tilbakemeldinger fra bønder, som har sagt de har problemer og spurt om vi kan hjelpe. Nå håper jeg bøndene kjenner sin besøkelsestid og bruker denne appen.