Innefører kompetansemål for alle svinebønder

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og aktørene i svinenæringa ble enige om en rekke tiltak for å bedre dyrevelferden under møtet onsdag.

Bakgrunnen for møtet er NRK-dokumentaren som viste systematisk mishandling av dyr.

– Vi har hatt et langt møte for å gå gjennon både det som har vært situasjonen fra filmen og fra næringa, sa Bollestad etter møtet.

På møtet ble det enighet om at dyrevelferdsprogrammet skal forskriftsfestes.

– Det betyr at alle må delta i dette programmet. Da vet vi at alle får den samme kunnskapen. I tillegg skal vi forskriftsfeste obligatoriske kompetansemål, sier Bollestad.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes synes det er bra at dyrevelferdsprogrammet skal forskriftsfestes og at sanksjonene er av økonomisk karakter.

– Vi er veldig tydelig på at det regelverket vi har i Norge er et godt regelverk og at det skal etterleves. Dokumentaren har vist at det ikke blir det. Vi er opptatt av tillit. Det handler om holdninger, og holdninger tar tid å endre. Vi har dårlig tid til å endre de. Vi vil at dyrevelferden i norsk svinenæring skal styrkes, sier Bartnes.

For slakteriene kan det bli aktuelt med kameraovervåkning.

– Jeg har tro på det å få til en kameraovervåkning, ikke for å ta enkeltmennekser, men for at Mattilsynet skal kunne hente ut sekvenser. Det bør være en mulighet for internbruk. Det blir god dokumentasjon, sier Bollestad.

Nytt møte til høsten

Svinenæringen har fått frist på seg til 1. september med å komme med flere forslag til tiltak enn det som kom fram under møtet.

– Jeg vil kalle inn til nytt møte i spetember. Landbruket er en av de størdte fastlandsindustriene vi har. Vi er avhengig av tillit. Vi må bygge den opp igjen, sier Bollestad.

Opprørt minister

– Jeg er opprørt og sint. De uakseptable forholdene i svineproduksjonen som Brennpunkt avdekker, gjør meg uvel og skuffa. Dyreplageri er et lovbrudd og skal slås hardt ned på, sa Bollestad i en kommentar til dokumentaren, som ble sendt onsdag sist uke.

Allerede dagen etter at dokumentaren ble vist tok Bollestad initiativ til et møte med svinenæringa og Mattilsynet.

– Det er viktig for meg at både myndighetene og næringen nå fortsetter arbeidet for å hindre at bønder behandler dyrene på en uforsvarlig måte. Jeg vil be om et møte så fort som mulig med næringen og Mattilsynet for å drøfte hva vi ytterligere skal gjøre for å unngå slike forhold, sa Bollestad til NTB.

Utfordringer

Temaet for møtet var "dyrevelferdsutfordringer i norsk svinenæring", ifølge statsrådens kalender.

Møtet startete klokka 10 i Landbruks- og matdepartementet. Etter møteslutt en drøy time senere ga statsråden og næringa pressen en orientering.

De inviterte til møtet var Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Matmerk, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin og Nortura.