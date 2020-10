Valgnemnda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag la onsdag fram innstillingen til valg av tillitsvalgte under landsmøtet 31. oktober. En enstemmig valgnemnd vil at Kjersti Hoff fortsatt skal lede organisasjonen.

– Kjersti Hoff har vært en god og samlende leder for organisasjonen de to årene hun har sittet som leder. Hun har stor arbeidskapasitet og ikke minst innsikt i de vanskelige landbrukspolitiske debattene som pågår, sier fungerende leder i valgnemnda, Arne Lofthus, i en pressemelding.

Småbrukarlaget trekker fram at Hoff har arbeidet hardt under koronaperioden for at grupper i jordbruket som mistet markedet sitt over natta, skal få kompensasjon på lik linje med andre næringer.

Stabilitet i organisasjonen

Lofthus trekker også fram viktigheten av kontinuitet i organisasjonen i en periode med store utskiftninger i sekretariatet.

– Det er viktig at Kjersti fungerer som leder i det kommende året der både generalsekretær, tidligere assisterende generalsekretær og redaktør for Bonde og Småbruker går av med pensjon eller slutter i løpet av kort tid, sier Lofthus.

Hoff ble valgt som leder for Småbrukarlaget første gang i november 2018, og tok da over etter at Merete Furuberg hadde ledet organisasjonen i åtte år.

Valgnemndas innstilling til nytt styre

Kjersti Hoff (58), leder, 1 år, Hedmark, melkeproduksjon (datter/svigersønn har tatt over).

Eli Berge Ness (53), politisk nestleder, ikke på valg, Sogn og Fjordane, sau.

Kristoffer Fodnes (41), organisatorisk nestleder, 2 år, Oppland, reduksjon av grovfôr for salg, skog.

Kathrine Kinn (28), styremedlem, ikke på valg, Telemark, melk og sau.

Kjell Erik Brandstadmoen (53), styremedlem, ikke på valg, Oppland, sau.

Ann Guro Hansen (49), styremedlem, ny for 2 år, Nordland, sau, (delt innstilling).

Sander Solheim (21), styremedlem, ny for 2 år, Sogn og Fjordane, melk, delt innstilling.