Kjent blogger hyller den norske bonden

I et blogginnlegg fredag tar Martine Halvorsen den norske bonden i forsvar under innlegget "Nå må bøndene skjerpe seg".

– Nei, bøndene skal ikke skjerpe seg – de skal ha en klapp på skulderen, skriver Halvorsen.

Martine Halvorsen er blogger og har ukentlig 100.000 unike lesere, og hele 73.000 følgere på sin Instagram-konto. Halvorsen er profesjonell instagrammer, og driver med sosiale medier på heltid.

Halvorsen skriver at hun selv er oppvokst i landlige omgivelse, med potetåkre som nærmeste nabo.

– Er det noe jeg er skikkelig takknemlig for, så er det å være oppvokst med disse omgivelsene. Det har lært meg at ingen dauer av å få skitt under neglene, at man sover godt om natten og det har lært meg til å bli et arbeidsjern, skriver hun.

Vi andre må kanskje minne oss selv på at potetene, medisterkakene, karbonadene, surkålen og ribba ikke flyr inn i butikkhyllene av seg selv Martine Halvorsen, blogger

Kraftig oppgjør

Lørdag var innlegget delt over 2000 ganger på sosiale medier.

– Selv om jeg selv ikke vet hvordan det er å være bonde, så vet jeg at sommeren som var har satt en real støkk i mange. Jeg vet at mange har måtte slakte titalls dyr, at det var en kamp om å ha nok mat til dyra og at avlingene ble elendige. For ikke å snakke om at økonomien til mange ikke gikk, og fortsatt ikke går rundt.

Halvorsen benytter anledningen til å ta et kraftig oppgjør med folk som mener at ribba er for dyr, og de som mener at norske bønder "må skjerpe seg".

– Nå nærmer det seg jul og det reklameres for elleville priskriger på flere av bøndenes produkter, jeg leser Facebook-statuser der folk diskuterer om ribba er for dyr og at bøndene på skjerpe seg – for makan til gjerrigknarker.

Hun mener norske forbrukere skal være takknemlige for at mye av maten i Norge kommer fra den lokale bonden.

– For meg så virker det som at enkelte glemmer at landbruket og jordbruket må til for at vi skal få mat på bordet, for at vi skal kunne ha melk i kaffen og for at vi skal få spise den årlige juleribba. Det bonden driver med er absolutt nødvendig næringsvirksomhet, og det er vi nødt til å huske på når vi syntes det er ufattelig plagsomt at noen jobber døgnet rundt for å sikre at vi skal bli mette i magen. Det er nemlig ikke sånn at maten kommer i butikkhyllene av seg selv og jeg setter faktisk pris på at maten kommer fra den lokale bonden, og ikke fra et sted jeg ikke kjenner til i Polen, skriver hun.

– Tusen takk til alle landets bønder. Takk for at dere gjør deres ytterste og for at dere sørger for at vi har mat på bordet.

– Vi andre må kanskje minne oss selv på at potetene, medisterkakene, karbonadene, surkålen og ribba ikke flyr inn i butikkhyllene av seg selv – og at vi kanskje skal sette litt pris på dem som gjør at vi år etter år kan spise nydelig julemat, skriver hun.