Kjendisadvokat kjøpte Staur gård

Regjeringen skriver på sine nettsider at kontrakten med kjøperen nå er signert.

– Ola Haugen, Oslo, har signert avtale med Landbruks- og matdepartementet om kjøp av Staur gård, bekrefter departementet.

Fra tidligere er det kjent at kjøpesummen endte på 61 millioner kroner. Lokale bønder var med i budkampen, men nådde ikke opp, etter at kjøpesummen til slutt endte 17 millioner kroner over takst.

Kjøperen må nå søke kommunen om konsesjon. Vilkåret for å få konsesjon er at «den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling». Landbruksminister Olaug Bollestad har tidligere uttalt at det blir opp til Stange kommune å vurdere saken.