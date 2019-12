Kinas svinepopulasjon på vei opp igjen

Det er amerikanske Bloomberg som skriver dette.

Ifølge nettavisa har Yang Zhenhai, sjef for det kinesiske landbruksdepartementets dyreholdsbyrå sagt at oppgang startet i november etter at 12 provinser i landet startet å melde om stadig bedre beholdning.

Etter lang tid med stadig høyere svinepriser i landet har prisene nå sunket de siste fire ukene. Siden starten av november har prisene sunket med 20 prosent.

Det første tilfellene av afrikansk svinepest ble oppdaget i august i fjor. Ifølge FN er minst to millioner griser i landet døde som følge av svinepest.

Flere land utsatt

Annonse

Store deler av Asia har vært utsatt for afrikansk svinepest de siste månedene. Både Vietnam, Myanmar, Kambodsja, Sør-Korea, Filippinene, Mongolia, Laos, Nord-Korea og Øst-Timor har hatt utbrudd.

Også flere europeiske land har hatt utbrudd, blant dem Italia, Latvia, Litauen, Polen, Serbia og Ukraina.

Flere land har innført strenge kontroller for å unngå smitte.

Australia har den siste måneden økt innsatsen for for å unngå å få smitten til landet. Det gjenomfører ekstra sjekk av baggasje fra land der afrikansk svinepest er kartlagt. Svineprodukter testes for svinepest.

Agra Europa skriver, ifølge danske Markedsnyt for Grisekød, at 22 prosent av de testede produktene har inneholdt afrikansk svinepest.