Kina kjøper igjen soyabønner i USA

Kina har igjen begynt å kjøpe soyabønner i USA etter at en foreløpig handelsavtale ble inngått mellom de to landene.

Importen av soyabønner økte med 53,7 prosent i november til 5,4 millioner tonn, ifølge tall fra kinesiske tollmyndigheter. Fra USA ble importen doblet til 2,6 millioner tonn.

Kina stanset kjøp av amerikanske soyabønner da president Donald Trump økte tollen på kinesiske produkter. Soyabønner var tidligere største importprodukt fra USA.

Men i oktober kunngjorde de to landene at de var enige om en midlertidig handelsavtale, selv om detaljene ennå ikke er kjent. I USA heter det at avtalen kan bli undertegnet i januar. USA sier at et ledd i avtalen er at Kina skal kjøre flere amerikanske landbruksprodukter.

Kina har den siste tiden kjøpt mye mer soyabønner fra Brasil, men ingen andre land har kapasitet til fullt ut å erstatte den enorme importen fra USA.