Kan bli 400 boliger på havnesilo-tomta

Nord-Europas største kornlager, Stavanger Havnesilo, kan nå bli til et nytt boligfelt, melder Stavanger Aftenblad. Ifølge reguleringsprosessen satt i gang av Felleskjøpet Agri, kan det bli anslagsvis 250–400 nye boliger. Planinitiativet er levert Stavanger kommune, skriver avisa.

Sverre Landmark, rådgiver i prosjektet, sier til Aftenbladet at det ikke er noe enkelt svar på om siloene skal rives eller gjenbrukes.

– De som bygger boliger, foretrekker alltid en tomt der det ikke er noen ting. Vi er imidlertid svært opptatt av å ta med elementer fra den gamle byen når noe nytt skal bygges. Siloene er et viktig landemerke i Stavanger. Det handler om kulturverdier og at man går glipp av veldig viktige perspektiver hvis man tar vekk de historiefortellende elementene. Gjenbruk av deler av bygningsmassen vil bli grundig vurdert. Det blir sannsynligvis noe dyrere enn hvis man skulle rive. Man må finne en løsning slik at boligene ikke også blir dårligere enn i et nybygg, for da har man et problem, sier han.

Landmark legger til at den største og høyeste av siloene, som står ytterst mot sjøen, neppe blir stående.

Stavanger Havnesilo er fortsatt i daglig drift, men har ikke flere enn tre ansatte.

Historisk har havnesiloen i Stavanger spilt en nøkkelrolle i beredskapslagringa av korn. Det er også et av landets eneste gjenværende store beredskapslager for korn.

Da Nationen i fjor sommer snakket med daglig leder i Agri Eiendom, Henrik Krogh, sa han at det ennå ikke var tatt en endelig avgjørelse for hva de ønsket å gjøre med området.

Krogh viste blant annet til at Felleskjøpet Agri tidligere har uttalt at et premiss for et eventuelt salg av eiendommen er at tilsvarende lagringskapasitet for korn byges opp et annet sted.

Ifølge Aftenbladet utreder de også mulighet for kontorer, næring og mindre produksjonslokaler på eiendommen.