De aller fleste svinebønder har en husdyrproduksjon-forsikring. Den dekker blant annet driftstap etter pålegg om karantene og sanering fra Mattilsynet. Dette gjelder ved smitte av sykdom eller bakterier, som den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA.

LA-MRSA MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I svinebesetninger kan LA-MRSA, dyreassosiert MRSA, påvises på hud, i slimhinner og i miljøet i grisehuset. Mattilsynet samler inn prøver fra svinebesetninger. Veterinærinstituttet analyserer prøvene. Ved positive prøver må dyrene slaktes og grisehuset saneres, bakteriene må fjernes. Flere bønder har selv betalt, eller forventer å betale, store summer etter å ha fått LA-MRSA i grisehuset. Bakterien kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer. MRSA kan få alvorlige konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Kilde: Veterinærinstituttet/NTB/Nationen

MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker med svekket helse. Myndigheten har derfor bestemt at ved smitte skal svinebesetninger slaktes og bakteriene skal fjernes fra grisehus.

Bøndene får høyere utgifter med forsikring, til tross for at kampen mot de antibiotikaresistente bakteriene er et folkehelsetiltak.

Forsikringsselskap taper

De fleste svinebøndene i Norge er forsikret hos Gjensidige, som har omkring 70 prosent av markedsandelene. I perioden 2013 og til i dag har selskapet utbetalt mer enn 50 millioner kroner i erstatning på grunn av til LA-MRSA-smitte. Toppen var i 2015 med nesten 20 millioner kroner, fordi det da det var mange smittetilfeller.

– Da bøndene ble pålagt å sanere ved MRSA-smitte, spurte vi oss om dette i hele tatt var en forsikringssak. Forsikringen skal dekke tap nå dyrene er syke, men grisene blir jo ikke syke av MRSA. Det ble litt panikk i leiren, men siden bøndene ble pålagt av Mattilsynet å slakte, så kom vi til at det var innenfor dekningsområdet, forteller Torfinn Jæger, produktsjef for produksjonsforsikring i landbruket i Gjensidige.

Gjensidige bruker driftsinntekter og produksjonsform som grunnlag for beregning av forsikringspremien. Hvis du har slaktegrisproduksjon betaler du 0,6 prosent i forsikring, altså 6000 kroner per 1 million kroner i driftsinntekt. For purkeringene må bonden betale 2,5 prosent fordi konsekvensen ved sykdomsutbrudd er så store.

– Erstatningsutbetalingene påvirker prisen, og fra 2015 og til i dag har forsikringspremien nesten doblet seg hvis vi ser på svinenæringen samlet. For enkelte produsenter har prisen mer enn doblet seg, sier Jæger.

Hovedårsaken til at forsikringspremien øker er MRSA. I tillegg trekker SPF-besetninger prisen opp, fordi de må være fri for en rekke sykdommer.

– Selv om forsikringspremien har økt mye, øker det for lite. Vi taper som oftest på disse forsikringsproduktene. Risikoen for oss er høyere enn det prisen tilsier, sier Jæger.

Fort dyrt å forsikre alt

Mens staten og forsikringsselskapet betaler bonden hva det koster ikke å ha produksjon i forbindelse med sanering etter LA-MRSA, er det bonden selv som må betale en andel av innredning og bygningsdeler som må erstattes etter saneringen.

– Ingen vil betale prisen for hva det ville kostet med forsikring som erstattet innredning, som også innebærer en oppgradering av innredning, sier Jæger.

Nationen har tidligere omtalt flere tilfeller der bønder må betale fra hundretusener til 3,5 millioner for ny innredning etter MRSA-utbrudd. Jæger mener staten er strenge når det gjelder fradrag på hva det koster for ny innredning i grisehuset.

– Jeg synes det er ille, men vi har liten mulighet til å påvirke endring av denne praksisen, sier han.