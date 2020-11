Jubler etter at forslaget om dobbel mottaksplikt ble skrinlagt: – Veldig bra

– Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Onsdag kom nyheten om at landbruksministeren skroter forslaget om å innføre dobbel mottaksplikt på kjøtt. Hadde forslaget blitt en del av den nye forskriften om markedsregulering, ville det ført til at Nortura under noen vilkår ville hatt plikt til å ta imot overskuddskjøtt fra konkurrerende slakteriaktører.

– Overfører risiko til bonden

Forslaget ble ikke godt mottatt av bondeorganisasjonene. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund stilte seg på den annen side positiv til forslaget.

«Jordbrukets organisasjoner var helt tydelig på at dobbel mottaksplikt ville svekke Norturas evne til å ivareta det samfunnsoppdraget de har som markedsregulator. Det valgte vi å lytte til», heter det i en uttalelse fra Olaug Bollestad onsdag formiddag.

Bondelaget viser til at de i høringssvaret fremhevet at primærprodusenten ikke ville få mindre risiko ved å innføre dobbel mottaksplikt.

«Flere av forslagene, blant annet dobbel mottaksplikt på kjøtt, overfører risiko fra uavhengige industriaktører og over på den norske bonden, gjennom markedsreguleringen finansiert av primærprodusentene», skrev de i svaret.

– Konkurransevridende

Lars Petter Bartnes mener det er bra at de ble hørt av departementet. Ifølge ham ville innføring av forslaget ført til sentralisering.

– Dobbel mottaksplikt for kjøtt ville være konkurransevridende til fordel for andre industriaktører enn markedsregulator, sier Bartnes.

Bondelaget mener Norturas evne til å ivareta oppdraget som markedsregulator ville blitt svekket om det ble banket gjennom.

– Markedsregulering er et viktig verktøy for bonden. Det reduserer risikoen slik at bonden får solgt råvaren sin og får sikkerhet for pris, uavhengig av størrelsen på produksjonen og hvor i landet de bor. På den måten bidrar mottaksplikten til at det er mulig å ha et landbruk over hele landet, sier bondelagslederen.