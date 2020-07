Josie Lane fra Stavanger fylte nylig 18 år, og en storstilt fest ble arrangert. Men lite visste 18-åringen, som jobber som avløser og har planer om å bli bonde, at moren hadde stelt i stand en storstilt overraskelse.

Hun fikk nemlig to egne kviger i bursdagsgave, en fra familien, og en fra slekt og venner. Gjennom en video fikk Josie se de to dyrene hun nå er eier av.

– Tårene kom når Pam ble presentert, og hun pekte målløs på seg selv, «er den min?». Petti ble presentert like etter, fulgt av bursdagshilsener fra ammekubønder fra hele verden, forteller moren Tove Lane.

Men overraskelsen stoppet ikke der. I fjor besøkte nemlig familien Lane en gård med angus i Aberdeen. Spesielt falt Josie for en spesiell okse. Nå fikk hun vite at hun hadde fått sæd fra denne oksen i gave fra gården.

– Dette skulle opprinnelig være en gave fra meg, men de syntes forespørselen var så søt og spesiell, at de valgte å gi forsendelsen i gave til Josie, forteller Tove Lane.

– Jackpot

Josie forteller at hun ble helt overveldet av gaven.

– Jeg synes at gaven jeg fikk var helt suveren. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få to nydelige Angus-kalver og sæd fra oksen Tonley Ezra i Aberdeen til 18-årsdagen min. Det er en type gave som aldri kommer til å slutte å gi meg glede. Mor mi har virkelig truffet jackpot med disse gavene, jeg kunne ikke tenkt meg en annen gave som passer meg bedre. Jeg har ikke klart å sette ord på hvor takknemlig jeg er for denne gaven.

18-åringen kommer fra gård, hvor det er flere dyr. Hun eier blant annet selv en hest. Men hun mener det er noe helt spesielt med kyr.

– Det å få beskjed at jeg skal få avla videre på disse kalvene med en kjempeflott okse fra en gård jeg allerede har besøkt i Aberdeen, tar virkelig hele kaka.

Fra hest til ku

Josie har nemlig en plan om å bli bonde. Hvorfor det er blitt slik, vet hun ikke. Tidligere var det hest hun ville jobbe med, og hun gikk på hestelinjen på videregående. Men et valgfag hvor husdyr var involvert, fikk planen til å endre seg.

– Etter hvert ble de dagene med husdyra kjekkere en dagene med hest. Det jeg synes er litt morsomt, er at for et par år siden likte jeg ikke storfe i det hele tatt, men nå er det jo storfe jeg brenner for. Jeg tenkte aldri at jeg skulle bli bonde før, men det siste året har jeg funnet ut at det er det jeg passer til, trives med og har lyst å gjøre.

– Hvorfor er det akkurat storfe du vil jobbe med?

– Jeg liker kjøttfe-rasene veldig godt, også fordi jeg liker kjøtt av god kvalitet selv. Jeg har lyst å være en som kan lage mat av god kvalitet som andre kan sette pris på.

Bondelivet har 18-åringen også fått oppleve, ettersom hun nylig begynte å jobbe som avløser. Som avløser jobber hun både med melkekyr og ammekyr, og læringen hun får på gården vil hun ta med seg videre i egen produksjon når den tid kommer.

– Jeg ser veldig opp til måten bonden driver gården sin. Det er mange dyr, men kjempegod dyrevelferd, noe som er det viktigste for meg. Jeg har blitt veldig glad i kyrne som er der, forteller hun, og fortsetter:

– Jeg har vært med på flere kalvinger, noe jeg aldri hadde vært med på før. Jeg synes å gå på jobb i fjøset, omringet av storfe om morgningen er en av de beste måtene å starte dagen på. Det er derfor jeg vil ha storfe selv, de er så kjekke å være rundt, spesielt om de er tamme og glad i kos.

Kjøtt

I fjor kjøpte hun to kviger, som hun senere slaktet. Da fikk hun forsøkt seg på kjøp, til slakt og salg.

– Jeg solgte kjøttet på nisje og kundene jeg hadde ble storfornøyd med kjøttet de fikk. Jeg kjente godt på hvordan det er å være stolt over noe en har jobbet hardt med. Det var da jeg bestemte meg 100 prosent for at det er dette jeg vil gjøre.

Hun er likevel klar over at hun går inn i et yrke det er mye debatt, spesielt med tanke på kuas påvirkning på klimaet.

– Allerede før jeg starter opp kjenner jeg på press fra mennesker som ser på husdyr som et klimaproblem. Jeg ble ganske stresset når Klimakur 2030 kom ut. Jeg tenkte på fremtiden min som bonde, om det kommer til å fungere eller om det er bortkastet tid og en drøm som aldri kommer til å gå i oppfyllelse. Jeg fant fort ut at folk vil alltid trenge mat, det er en ting som aldri kommer til å endre seg. Ikke alle kommer til å bytte om på dietten sin, men heller være mer oppmerksom på hvor maten kommer fra, noe en allerede ser i dag. Jeg tror det kommer til å gå helt fint å starte opp og selge kjøtt på nisje. Forbrukerne vil se at dyra har det godt, og det er noe jeg kan gi dem.