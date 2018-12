– Jordvernet står sterkere i dag enn for en måned siden

– Landbruksministeren sendte nylig et brev til oss fylkesmenn, fordi det har vært litt uklarheter rundt hva de forskjellige departementene egentlig mener om innsigelsesretten vi har i kommunale arealsaker, fortalte Tore Haugum, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, under jordverndebatten Nationen arrangerte i Kristiansand torsdag.

Må ta hensyn

– Der skriver han at jordvern er en vesentlig interesse som kommunene må ta hensyn til. Det betyr i klartekst at her har vi faktisk en reell innsigelsesrett, sier Haugum, og legger til:

– Så har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gått langt i motsatt retning, ved å si at det er den lokale selvråderetten og lokaldemokratiet som skal trumfe, men jeg føler meg tryggere på å fremme innsigelse i jordvernspørsmål nå enn for bare en måned siden. Jordvern vil få høyere prioritet framover, sier Haugum.

Støtte fra Frp

På spørsmål fra ordstyrer Kato Nykvist om det er god latin i Frp å si at fylkesmannen skal ha innsigelsesrett i jordvernsaker, svarer debattdeltaker og ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (Frp) kontant:

– Ja, absolutt!