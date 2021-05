Jordbruksoppgjøret lagt fram for Stortinget

Forslaget fra regjeringen er praktisk talt det samme som tilbudet staten ga til bøndene.

Dermed ligger det an til at bøndene får en ramme på rundt 962 millioner kroner i økt pris for råvarer og økte overføringer fra staten, heter det i regjeringens proposisjon til Stortinget.

Frp: – Skuffet over bondeorganisasjonene

Frp får en nøkkelrolle på Stortinget om jordbruksoppgjørets videre skjebne, siden Solberg-regjeringen ikke har flertall.

Frps næringspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad kaller statens tilbud til bøndene «godt».

– Vi er skuffet over at bondeorganisasjonene ikke lyttet til vår anmodning om å gå i forhandlinger med staten, for tilbudet de fikk var godt sammenlignet med hva andre grupper har fått, skriver han i en epost til Nationen.

Står fast ved Listhaugs linje

Frp skal nå sette seg inn i forslaget fra regjeringen. Bjørnstad anslår at Frps stortingsgruppe tar første diskusjonsrunde om jordbruksoppgjøret onsdag 26. mai.

– Deretter er vi klare til å snakke med regjeringspartiene, hvis de ønsker å snakke med oss, skriver han i en SMS til Nationen.

Men Bjørnstad varsler at de står fast ved endringene deres egne landbruksministre har stått for i regjering, som Sylvi Listhaugs tid som landbruksminister (2013-2015).

Da skjedde helt avgjørende endringer i landbrukspolitikken. Kvotetaket på melk, som var på 400.000 liter for enkeltbruk og 750.000 liter for samdrifter, ble hevet til 900.000 liter for alle bruk.

– Det som er viktig for oss er innretningen på jordbrukspolitikken. Vi ønsker å videreføre de viktige endringene vi sto for da vi satt i regjering, hvor vi la til rette for økt matproduksjon, og at bøndene i større grad fikk utnytte gårdens ressurser, skriver Bjørnstad.

– Må i større grad tilpasse seg markedet

– Vi mener det norske landbruket i større grad må tilpasse seg markedet og øke inntektene sine i markedet, fremfor å være avhengig av en årlig avtale med staten. Denne situasjonen vi har sett i år og enkelte andre år, spesielt i forkant av valgkamper, er ingen tjent med, skriver Bjørnstad.

Men ikke alle stemmer i Frp er enige i partiets landbrukspolitikk.

Frp-veteran Carl I. Hagen tok nylig til orde for at Stortinget burde oppnevne en egen landbrukskommisjon.

Partinestoren har oversendt forslaget til Frps stortingsgruppe.

Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsperson, har ikke kommentert hvordan Frp stiller seg til Hagens forslag.

Bonde og Frp-er Per Manvik tok et oppgjør med Frps landbrukspolitikk på partiets landsmøte og sa at han støttet bondeopprøret.

Skal behandles 16. juni

Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag lå på over 2 milliarder kroner. Begge faglagene brøt forhandlingene med staten allerede 6. mai.

Årets jordbruksoppgjør avgjøres av Stortinget fordi partene ikke greide å bli enige innen fristen.

Statens tilbud går videre til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Jordbruksoppgjøret behandles i Stortinget 16. juni.