Jordbruksoppgjeret: Slik er avtalen mellom partane

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) og bondeorganisasjonane er einige om årets forenkla jordbruksoppgjer.

Klokka 10.00 torsdag la partane fram avtalen.

– Jordbruket er relativt lite rørt av situasjonen me er i, men matforsyninga er ein samfunnskritisk funksjon. Hensikta med den inngåtte avtalen er å bidra til større føreseielegheit for matproduksjonen i Noreg, seier Bollestad til dei frammøtte på pressekonferansen.

– Avtalen prioriterer kornproduksjon, frukt og grønt, og styrka klima- og miljøarbeid, seier Bollestad.

Avtalen aukar mellom anna bevilginga til tiltak for å kutte utslepp. Det er også ein tydeleg distriktsprofil i avtalen, seier landbruksministeren.

– Det er viktig for oss å sette rammene for norsk matproduksjon i denne situasjonen me er i no, seier leiar Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

– Dette er ikkje året for å gjennomføre ny politikk, seier Bartnes.

– Trygge rammer for matproduksjonen var det viktigaste, legg han til.

Han seier at dei ikkje har fokusert på lønsutvikling i dette oppgjeret.

– Me ligg bak andre grupper i inntektsutvikling, men no er ikkje tida for eit inntektsoppgjer. Me kjem tilbake til det i dei ordinære forhandlingane i 2021, seier Bartnes.

Fornøgd med ein framtidsretta avtale

Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for at landbruket no får ein viss tryggleik i den utfordrande situasjonen verda står midt oppe i. Ho seier at det trengst eit løft i inntekter, men er einig med Bartnes i at det må gjerast i 2021.

– Det er ikkje nye moment i årets avtale, men me følgjer opp grøntsatsinga frå i fjor, seier Hoff.

– Me har i desse forenkla forhandlingane fått ein avtale som peikar framover. Det skal bli bruk av jord- og beiteareal i heile landet på ein meir klimarett måte, seier Hoff.

Ho understrekar fleire gonger at ho er fornøgd med at norsk matproduksjon har fått meir føreseielegheit i koronasituasjonen, samt at avtalen er framtidsretta med tanke på klima og bruk av heile landet.

Uviss inntektseffekt

I motsetning til tidlegare år blir det i år ikkje lagt fram verken ei ramme for oppgjeret eller anslag for inntektsvekst per årsverk.

Det kjem av at viktige grunnlagstal manglar og at mykje er usikkert både rundt inntekter og kostnader, får Nationen opplyst.

Dermed er det også vanskeleg å samanlikne med tidlegare år og måle resultatet opp mot inntektsmålet til Stortinget.

Satsing på grønt og korn

Etter det Nationen blir fortalt skal det vere ei satsing på planteproduksjon generelt, deriblant grønt og korn.

Det er også gjort tiltak retta mot distriktsjordbruk, produksjonsfordeling og klima.

Det skal også ha blitt gjort tiltak for å prøve å hindre kraftig kostnadsvekst særleg knytt til auke i kraftfôrprisen, etter det Nationen forstår.

Målprisane og tilskota

Det blir ingen endring i mjølkepris. Målprisen på gris auker med 1,46 kroner, auken på potet er 13 øre, grønsaker og frukt aukar 2 prosent. På matkorn aukar kveite med 17 øre og rug 14 øre. Bygg aukar med 10 øre, havre 13 øre og oljevekster 17 øre.

I snitt aukar kornprisen med 12 øre.

Budsjettramma aukar med 350 millionar kroner, i tillegg til 128 millionar kroner som ville blitt ledige. Dei går også inn i fordelinga.

All auke i kornpris blir nedskriven med totalt 111 millionar kroner over budsjett. I tillegg blir det blant anna brukt 162 millionar kroner til direkte tilskot som produksjonstilskot og beitetilskot. Tilskot til utmarksbeite går 63 millionar opp.

Det er også 150 millionar kroner i auka pristilskot.

Saka blir oppdatert.