Partane legg opp til eit ordinært jordbruksoppgjer i år. Kravet kom 27. april, tilbodet 4. mai og forhandlingane skal avsluttast 15. mai.

Grunnlagstala viser at inntekta til bøndene har stått stille frå 2015 til 2019. Ein kraftig auke i den anslåtte inntekta for 2020, noko som dels kjem av stengde grenser som følgje av koronapandemien, gir vel 10.000 kr i snitt per år i auka vederlaget for arbeid og eigenkapital per årsverk frå 2015 til 2020.

Andre grupper i samfunnet har hatt vel 12.000 kr meir i samla lønsvekst i perioden frå 2015 til 2021 ifølgje jordbruket.

Jordbruket krev ein inntektsvekst på 48.700 kr per årsverk. Samla ramme for kravet er på 2114 mill. kr pluss 450 mill. kr ekstra til investeringsstøtte. Staten tilbyr 962 mill. kr, ca. 4,5% inntektsvekst eller 18.700 kr.

Stortinget har vedteke at «inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen».