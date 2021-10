John Deere-ansatte gjør seg klare til å streike

Rundt 10.000 John Deere-ansatte kommer torsdag til å gå ut i streik hvis selskapet og fagforeningen som representerer de ansatte ikke kommer til enighet, melder farms.com.

United Auto Workers (UAW) og arbeiderne i Iowa, Illinois og Kansas, avviste nylig en avtale fra traktorprodusenten. De ansatte vil ha høyere lønn og andre fordeler i kontrakten.

– Den foreløpige avtalen som UAW og John Deere nådde, ble søndag kveld avvist med et flertall på 90 prosent av medlemskapet, uttalte UAWs visepresident, Chuck Browning, ifølge det amerikanske landbruksnettstedet.

John Deere er skuffet

Ved midnatt onsdag denne uken gikk streikefristen til UAW ut. John Deere er skuffet over at partene ikke har klart å komme til enighet, skriver farms.com videre.

– Etter flere ukers forhandlinger nådde John Deere foreløpige avtaler med UAW, som ville ha gjort de beste lønningene og de mest omfattende fordelene i våre bransjer betydelig bedre for våre ansatte, sa visepresident for arbeidsforhold for Deere & Company, Brad Morris, i en uttalelse 10. oktober.

Morris opplyser samtidig at i mellomtiden vil virksomheten fortsette som normalt.

Kan gå utover bøndene

Bønder kan bli påvirket hvis John Deere-ansatte går ut i streik, skriver farms.com.

Det er ikke ideelt med en arbeidskonflikt og potensielt mangel på utstyr og deler under bøndenes innhøsting.