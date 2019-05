Jærbonde stemnar Bane Nor for manglande gjerde

Måndag møter Madland i retten med krav om at Bane Nor som eit mellombels tiltak får pålegg om straks å setje i stand gjerda langs toglinja, som går rett gjennom garden hans på Odland ved Varhaug, skriv Stavanger Aftenblad.

Madland mista ei ku på jernbanen i september i fjor, men fekk ikkje innfridd kravet om erstatning for kua. Bane Nor ville heller ikkje innfri kravet om betre gjerde. Gjerdet på strekninga vart sett opp i 1943 og har store hol og manglar stolpar.

– Jernbanen har stått for gjerda her sidan Jærbanen kom i 1878. Då det vart halde skjønn for den nye Sørlandsbanen i 1943, vart det tydeleg nedfelt at «jernbanen gjerdar for toglinja». No skulle dette ikkje lenger gjelde, seier Madland til Aftenbladet.

Annonse

Bane Nor, som til no har lappa på dei gamle gjerda, meiner på si side bøndene sjølv må sørgje for gjerde etter eigne behov.

– Bane Nor har vorte meir spissa og må bruke pengane etter behov og oppgåver. Det å gjerde for dyrehald er ikkje ei slik oppgåve, seier Atle Havnerås, banesjef for Sørlandsbanen vest, til avisa.

Måndag møtest partane i retten.

(©NPK)