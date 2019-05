Videregående-elev Isak Ramstad (18) har kjøpt seg gård til fire millioner

Han har et år igjen på skole, men allerede nå kan Isak Ramstad glede seg til han er ferdig. Da kan han endelig begynne å gjøre klar for drift på Øksninga gård på øya Øksninga på Nærøy. 18-åringen kjøpte gården i vår for 4 millioner kroner, og i april fikk han konsesjon.

– Det er gøy å ha et så stort område der du kan gjør det du vil, sier han til Nationen. Det var Namdalsavisa som først skrev om saken.

Isak Ramstad er født og oppvokst på gård, og skal etter planen ta over foreldrenes gård. Når det skjer er planen å slå de to gårdene sammen.

– Jeg tenker på min egen framtid når jeg skal ta over gården hjemme. Da trenger jeg mer jord. Jeg vil ta over gården hjemme fordi den allerede er i drift, det er alt jeg trenger der og den ligger på en veldig fin plass, sier Ramstad.

Faren som leietaker

Gården Isak har kjøpt er på totalt 493 dekar, med 180 mål jord og tre driftsbygg.

Det er faren til Isak, Arne Ivar Ramstad, som de siste årene har leid og driftet jorda på gården.

Faren skal fortsette å leie jordene, men nå skal jorda leies av sønnen.

På gården er det også to leiligheter, som Ramstad har bestemt seg for å leie ut. Dette skal gå til å betale for gården.

– Jeg skal leie ut jordene, en av leilighetene og lagerplass, forteller han.

Ramstad går på naturbruksstudier på Val videregående, og om et drøyt år er han ferdig utdannet agronom.

Skal gå ferdig skolen

Han har ingen plan om å begynne med dyr på gården, før han tar over gården hjemme, hvor han er oppvokst med kyr.

– Jeg kommer ikke til å begynne med kuer eller noen slik type drift der. Jeg skal fortsatt gå et år på skole, slik at jeg får ferdig agronomutdanninga.

Men selv om gården ikke skal drives med det første, har han tenkt til å bo på gården.

– Jeg tror jeg kommer til å flytte inn i den ene leiligheten, sier han.