Irske storfebønder demonstrerer for andre uka på rad

Den irske protestbevegelsen, som kaller seg "The Beef Plan Movement" har ingen planer om å gi seg med sine demonstrasjoner, som foregår utenfor kjøttfabrikker landet rundt, skal vi tro uttalelser organisasjonens talspersoner gir til irske medier.

En av bevegelsens frontfigurer, Eamon Corley, oppsummerer overfor landbruksavisen AgriLand protestaksjonene så langt: Bønder har protestert utenfor 16 fabrikker de siste dagene.

– Uten noe meningsfylt tilbud som lar seg forhandle om fra kjøttfabrikkene og med en landbruksminister som har mistet de irske kjøttbøndenes tillit på grunn av hans totale mangel på engasjement, går fabrikkdemonstrasjonene inn i uke to, sier han til avisen.

Ber bøndene vente med å sende dyr til slakt

Corley har et klart budskap til bøndene:

– Det viktigste bidraget bønder kan gi, er å holde kveget som er klart for slakteriet hjemme, fram til vi har fått en løsning som fungerer.

Bondeaktivisten oppfordrer folk og selskaper til å støtte bøndene ved fabrikkportene, for å bidra til å finne en løsning for å redde kjøttproduksjon, bøndenes familier og det irske landbruket.

To bønder skadd

Protestene har ikke vært skadefrie.

– To bønder har blitt skubbet over ende av lastebiler ved fabrikkportene – en bonde er alvorlig skadet på sykehus med brukket hofte, brukket skulder, brukne ribben, et kne ute av ledd og en mulig leverskade, sier Corley videre.

Ber landbruksministeren gripe inn

Landbruksavisa Farming Independent skriver at sentrale figurer i den nasjonale bondeorganisasjonen IFA (Irish Farmers' Association) nå går ut og støtter aksjonistene.

Tirsdag gikk kassereren i IFA, som også kjemper om ledervervet i organisasjonen, ut og ba landbruksminister Michael Creed om å gripe inn, skriver avisen.

– Krisen har bygget seg opp i over et år, og likevel har statsråden fullstendig mislyktes i å gjøre noe med det. Han benekter situasjonen og står handlingslammet mens kvegprisene er i fritt fall, sier han til Farming Independent.

Annonse

– Kan ikke gripe inn

En talsperson for landbruksministeren understreker overfor Farming independent at landbruksdepartementet ikke har noen lovlig måte å gripe inn i prisene på kjøtt eller andre varer på. Statsråden vil ikke kommentere kommersielle beslutninger fattet av private selskaper på et åpent marked.

Samtidig peker talspersonen på bondens avgjørende rolle.

– Det er viktig at situasjonen for primærprodusenten i verdikjeden bedrer seg, hvis industrien skal vokse i framtiden.

Skal gjenvinne respekten

Bondeaksjonistene skriver på egen nettside at de kjemper for å redde og fornye kjøttproduksjonen i Irland før det er for sent.

" I årevis har bøndenes profitt blitt spist opp av kjøttforedlere og dagligvarehandlere, og resultatet er at kjøttproduksjon i Irland kneler."

Målene beskrives slik:

* Å vinne tilbake kontrollen over dyrene fra fødsel til slakt og etter det.

* Å få tilbake det det koster for produksjon pluss en minimumsmargin.

*Å gjenvinne respekten i kjøttindustrien.

De siste månedene har kjøttprodusentene fått en rekke bekymringer.

Farming Independent peker på at saker som Brexit, Mercosur-avtalen, en ny handelsavtale med USA og press for å få en mer klimavennlig produksjon.