Innstilles til ny periode som styreleder

Dermed går Skuterud mot sin sjette periode som styreleder i Felleskjøpet Agri.

Det er den sentrale valgkomiteen som har lagt fram innstillingen til nytt styre.

I en pressemelding skriver Felleskjøpet at det er vektlagt kontinuitet, og at nyrekruttering skal sikre ny kompetanse inn i styret.

Lite utskifting

Valgkomiteen innstiller Sveinung Halbjørhus for en ny periode som nestleder. Wenche Ytterli har takket nei til videre verv og går dermed ut av styret. Grim Erik Gillestad fra Sunnfjord innstilles derfor som nytt styremedlem. Han er mjølkeprodusent og har vært ansatt i både Tine og Felleskjøpet Agri.

To styremedlemmer er også på valg: Arne Elias Østerås og Karl-Oskar Fosshaug. Begge innstilles for to nye år. Tre av varamedlemmene som også er på gjenvalg innstilles for en ny periode.

– Anne Jødahl Skuterud og styret har sammen med ledelsen i Felleskjøpet Agri gjort en stor jobb med å bedre resultatene i konsernet det siste året. Valgkomiteen er svært fornøyd med at Skuterud har takket ja til en ny periode som styreleder, slik at den gode jobben som gjøres kan videreføres. Styret som er innstilt for valg kjenner driften og utfordringene i konsernet svært godt, samtidig som de er godt «jorda» til både dyrka mark og fjøsgulv i hele Norge. Vi ønsker viktig kontinuitet i styrearbeidet, men ser også fremover i tid med denne innstillingen, sier leder av valgkomiteen Åge Morten Stavran ifølge pressemeldingen.

Fakta Valgkomiteens innstilling til nytt styre Styreleder: Anne Jødahl Skuterud (gjenvalg) Nestleder: Sveinung Halbjørhus (gjenvalg) Styremedlem: Arne Elias Østerås (gjenvalg) Styremedlem: Sveinung Halbjørhus (ikke på valg) Styremedlem: Elisabeth Holand (ikke på valg) Styremedlem: Erling Aune (ikke på valg) Styremedlem: Grim Erik Gillestad (ny) Styremedlem: Else Horge Asplin (ikke på valg) Styremedlem: Karl-Oskar Fosshaug (gjenvalg) 1. vara: Thor Johannes Rogneby (gjenvalg) 2. vara: Trond Petter Ristad (gjenvalg) 3. vara: Renate Rendedal (gjenvalg) Styreleder, nestleder og varamedlemmer velges for ett år av gangen. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Kilde: Felleskjøpet Agri

Motivert

Anne Jødahl Skuterud sier at hun er motivert for å fortsette i styreledervervet.

– Felleskjøpet er avgjørende for matproduksjonen i hele Norge, fra kornet på åkeren til matvarene i butikkene. Vi er en viktig del av hverdagen til den norske bonden og sammen har vi skapt verdier gjennom 125 år. Det siste året har vi samarbeidet enda tettere med eierne våre, og sammen med bonden skapt gode resultater. Dette arbeidet ser jeg frem til å videreføre gjennom en ny periode som styreleder i Felleskjøpet Agri, sier Skuterud.

– Vi må sørge for å opprettholde trykket og videreføre det gode arbeidet som er gjort det siste året. En viktig del av denne jobben er investeringer i kornhåndtering og fabrikkstrukturen vår. Dette arbeidet starter for fullt i 2021 og vil skje over de neste fem årene. Jeg gleder meg til å jobbe videre med disse store oppgavene sammen vår nye konsernsjef Svenn Ivar Fure som tiltrer i løpet av våren 2021, sier hun.