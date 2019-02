– Jeg satt på kontoret onsdag morgen da jeg så noe stort som fløy i full fart forbi melkeroboten. Jeg måtte jo selvfølgelig ut å sjekke hva dette var for noe. Da jeg snudde meg hadde den plutselig kommet inn i tankrommet og fløy rundt i rommet, sier Ingvill Bø (22) til Nationen.

Bø jobber som avløser på en melkebruk i Innfjorden i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Da hun kom på jobb rundt klokka åtte onsdag morgen ble hun møtt av en spurvehauk.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere. Den sto en stund på tanken før jeg etter hvert fikk gått rundt for å åpne døra bak tanken. Den kom seg ut til slutt, sier Bø.

– Fulgt etter byttedyr

Generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Solbakken, hører ukentlig om slike tilfeller.

– Den livnærer seg stort sett av småfugler, sier Solbakken.

– Det er generelt litt uvanlig at fugler roter seg inn i hus, men når det skjer så vekker det stor oppmerksomhet – men vi hører ukentlig historier om slikt. Det er mer uvanlig at rovfugler kommer inn i hus. Når det skjer er det vanligvis fordi de har fulgt etter byttedyr. I dette tilfellet så kan det hende at spurvehauken har jaktet gråspurv, som ofte bor inne i fjøs om vinteren, og blitt fanget innendørs, sier Solbakken.

Spurvehauken er på ingen måte farlig for mennesker og vil ikke angripe et menneske, forsikrer han.

– Spurvehauken en av våre minste rovfugler og er helt ufarlig for oss. Den angriper ikke. Hvis man derimot fanger den eller skal plukke den opp med hendene anbefales hansker, da den har skarpe klør og nebb, sier Solbakken.