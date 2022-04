Ingen sæddonor er mer populær på eksportmarkedet enn denne oksen

Sæd fra Norsk Rødt Fe er attraktiv vare på eksportmarkedet, blant annet fordi avlsselskapet Geno i alle år har fokusert mye på helse og fruktbarhet.

Sæd for 2,4 millioner kroner

Mange okser har sendt sine edle dråper utenfor landets grenser, men ingen okse var mer populær og etterspurt enn Alm.

I 2021 ble det solgt sæd fra Alm for 2,4 millioner kroner. Hele 28 478 doser ble solgt. To tredjedeler av dosene var vanlig sæd, mens en tredjedel av dosene var kjønnsseparert sæd til bønder som ønsker kvigekalv.

Det er Margunn Nummedal og Harald Børstad fra Gjøvik som har avlet fram den attraktive avlsoksen. I år som i fjor fikk de Genos eksportpris som takk for innsatsen.

Prisbelønt far og datter

Alm er ikke den eneste i familien sin som har fått attraktive priser for genene sine.

Også faren, Skjelvan, var svært populær på eksportmarkedet. Han fikk eksportprisen i 2015.

I tillegg fikk en av Alms mange døtre, Anemone, for to år siden prisen for beste norskfødte NRF-elitekvige.

Oksen Alm stod de siste årene av sitt liv i England for å tappe kjønnsseparert sæd til det internasjonale markedet.