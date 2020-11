Ingen mistanke om koronasmitte blant norsk mink

Det muterte viruset har i Danmark smittet videre fra mink til menneske, og det er så langt registrert tolv personer med det muterte viruset.

Fagdirektør Kåre Mølbak i Statens Serum Institut sier det muterte viruset ikke hemmes av antistoffer i samme grad, og at fortsatt minkavl vil medføre risiko for folkehelsa både i Danmark og utlandet, fordi det kan undergrave effekten av en framtidig koronavaksine.

Mellom 15 og 17 millioner mink må trolig avlives. Det er allerede påvist koronasmitte ved over 200 danske minkfarmer, og 67 har allerede begynt med avliving.

Ingen minksmitte i Norge

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet opplyser til NTB at det ikke er mistanke om koronasmitte blant norsk mink. Det kommer av flere årsaker.

– I Danmark har de et sted mellom 1.100 og 1.200 minkfarmer, og de er større enn det våre er. Det betyr at det er flere mennesker som jobber der, og det er i første omgang smitte fra menneske til mink som er den viktigste smittekilden inn i farmene, forklarer veterinær Hannah J. Jørgensen, som har fagansvar for zoonoser ved Veterinærinstituttet, til NTB.

Til sammenligning har Norge rundt 40 minkfarmer, ifølge Jørgensen.

– Det betyr at det er færre mennesker som er i kontakt med mink. Det er antakeligvis de viktigste forskjellene, sier hun.

Startet kartlegging i vår

Allerede i vår, da det ble påvist koronasmitte i minkfarmer i Nederland, kartla Mattilsynet de norske minkfarmene, og ga dem råd om smittevern.

– Det ble også innført meldeplikt for tilfeller av SARS-CoV-2 på dyr i Norge. Om man så symptomer det ikke kunne utelukkes at kom av andre årsaker, ble man bedt om å melde ifra. Deretter ville Mattilsynet sammen med helsemyndighetene vurdere å ta prøver av dyr, forklarer Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Han legger til at det foreløpig ikke er meldt behov om slik prøvetaking.

Vanskelig å bedømme

Det er Mattilsynet som er ansvarlige for forvaltning av norsk mink. Tronerud sier det er vanskelig å bedømme hvordan eventuell koronasmitte i norske minkfarmer vil bli håndtert.

– I Danmark er nok mye av bakgrunnen for valget basert på folkehelseproblematikken. Dermed vil det også i en sammenheng der vi får sykdom på dyr i Norge, som også kan gå på mennesker, være helt naturlig at helsemyndighetene vil være involvert i avgjørelsen om en eventuell håndtering, sier Tronerud.

