Ingen enighet om EUs landbruksbudsjett

– Vi har ingen avtale, sier Catarina Faria, som er talsperson for det portugisiske formannskapet i EU. Hun sier den neste offisielle forhandlingsrunden sannsynligvis blir i juni, men det er ikke endelig bestemt.

Siden tirsdag har representanter for parlamentet, EU-kommisjonen og de 27 medlemslandene forhandlet til langt på natt om reglene for hvordan pengene i EUs felles landbruksbudsjett skal brukes. Da de ga seg fredag, var det fortsatt flere viktige spørsmål som ikke var løst. EU-landene vil blant annet ha mer fleksibilitet når det gjelder hvordan kriteriene for tildeling skal tolkes, mens parlamentet vil ha strengere kontroll.

EUs landbrukspolitikk er også kontroversiell fordi den har potensielt store konsekvenser for miljøet. Budsjettet på 270 milliarder euro skal dekke perioden 2023 til 2027. Beløpet tilsvarer drøyt 2.750 milliarder kroner eller nesten to norske statsbudsjetter.

Portugal har hatt som mål å få på plass en avtale i løpet av landets formannskapsperiode, som varer ut juni.

