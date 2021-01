Indiske bønder sultestreiker

Lederne for en rekke bondeorganisasjoner deltar i protestaksjonen. Den gjennomføres på dødsdagen til uavhengighetsforkjemperen Mahatma Gandhi, noe som er ment å sende et budskap om at protestene er fredelige.

Indiske bønder har i flere måneder vist sin misnøye med de nye lovene som regulerer landbruket.

Dette har stort sett skjedd på fredelig vis, men forrige tirsdag brøt det ut opptøyer og sammenstøt med politiet i hovedstaden New Delhi. Én demonstrant mistet livet, og nesten 400 politifolk skal ha blitt skadd.